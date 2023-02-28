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وفد كندي يزور «تريندز»

الوفد الزائر وباحثو «تريندز» خلال الزيارة (من المصدر)
1 مارس 2023 01:24

أبوظبي (الاتحاد)

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استعرض مركز تريندز للبحوث والاستشارات مع وفد من مركز الشؤون الإسرائيلية اليهودية في كندا (CIJA) دور مراكز الفكر في مواجهة التحديات العالمية، ونشر قيم التسامح والسلام والأخوّة الإنسانية.
جاء ذلك لدى زيارة الوفد لمقر مركز تريندز للبحوث والاستشارات في أبوظبي، حيث اطّلع على جهود تريندز البحثية ودوره في نشر هذه القيم الخلاقة التي من شأنها تحقيق الازدهار والاستقرار للعالم بأسره.
وقد رحب الدكتور محمد عبد الله العلي، الرئيس التنفيذي للمركز، بالوفد الكندي الزائر، وقال إن تريندز، بصفته مؤسسة بحثية مستقلة عالمية الرؤية، يعمل من خلال أبحاثه وأنشطته وإصداراته المتنوعة على نشر قيم التسامح والتعايش إيماناً منه بقيمة السلام، وأهمية تعزيزه ونشره، مؤكداً في هذا الصدد أن دور مراكز البحث والتفكير يجب أن يكون إيجابيّاً وداعماً لجهود السلام والتنمية والرخاء للشعوب كافة.
وقد عُقدت حلقة نقاشية ضمّت الوفد وعدداً من باحثي وباحثات تريندز، تركّزت حول البحث العلمي والسلام وتعزيز القيم الإنسانية، وأشارت خلالها اليازية الحوسني، مدير مكتب الاتصال الإعلامي بتريندز، إلى حرص المركز على بناء جسر معرفي شبابي يكسر الفجوة.
كما تحدث في الحلقة النقاشية باحثون آخرون ركّزوا على أهمية التعاون الفكري والبحثي في وضع الأطر التي تساعد في تعزيز الفهم المشترك للسلام، موضحين دور المؤتمرات والفعاليات العلمية الأخرى في توضيح أبعاد السلام وآفاقه، إضافة إلى أهمية الشراكات البحثية والأكاديمية في تقريب وجهات النظر.
وبدورهم، أعرب أعضاء وفد مركز الشؤون الإسرائيلية اليهودية في كندا عن تقديرهم لجهود تريندز البحثية، قائلين إنها تتميز بالجدية والبحث الرصين، وتُسهم في نشر ثقافة السلام والتعايش.

مركز تريندز للبحوث والاستشارات
كندا
الأخوة الإنسانية
الإمارات
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