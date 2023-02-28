«دبي القضائي» يدشّن حضوره عبر «الميتافيرس»

دبي (الاتحاد)

دشّن معهد دبي القضائي رسميّاً حضوره عبر «الميتافيرس» بهدف تقديم خدماته وبرامجه التدريبيّة المتخصّصة باستخدام هذه التقنيّة، ليكون المعهد بذلك أول جهة تدريبية في المجال القانون والقضائي بالعالم تعتمد «الميتافيرس» في خدماتها.

وسيشهد مشروع اعتماد «الميتافيرس» لدى معهد دبي القضائي عدداً من المراحل في الفترة المقبلة، تبدأ بإطلاق أول برنامج تدريبي يستخدم «الميتافيرس»، على أن يلي ذلك مراحل أخرى لاحقة، من شأنها أن ترسّخ حضور «الميتافيرس» كركيزة أساسيّة وأسلوب عمل مستدام لدى المعهد، تماشياً مع رؤيته الاستراتيجية بكونه معهداً رائداً يدعم التميّز العدلي والتنافسيّة العالميّة، ويُعزز من التحول الرقمي في توفير خدماته الذكيّة. وقالت القاضي الدكتورة ابتسام البدواوي، مدير عام معهد دبي القضائي: «ينطلق معهد دبي القضائي اليوم باعتماده تقنية الميتافيرس، في مسيرة رائدة من شأنها أن تُحدث نقلة نوعيّة في الحلول التدريبيّة والتطويرية والخدمات المتنوّعة التي يوفّرها لأعضاء السلطة القضائيّة وأعوانهم. وستسهم هذه التقنيّة في رسم معالم المستقبل الرقمي للمعهد، بما يُحقق رؤية القيادة الرشيدة ممثلة بصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، والتي تهدف إلى جعل دبي من أفضل مدن العالم في الاستفادة من التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي لتسهيل حياة المجتمع والارتقاء بمستوى الخدمات المقدّمة».

وأضافت: «يُسعدنا أن نمضي على ذات المسار الذي حدّدته قيادتنا الرشيدة والذي تمثّل بإطلاق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، لاستراتيجية دبي للميتافيرس، حيث أكّد حينها على أن (دبي تسير بخطى واثقة لتحقيق رؤاها وخططها الهادفة في أن تصبح رائدة في مختلف مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ومختبراً عالمياً لتكنولوجيا الميتافيرس».