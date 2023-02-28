شرطة رأس الخيمة تناقش «الأمن المستدام لشباب الغد»

رأس الخيمة (الاتحاد)

نظمت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة بالتعاون مع المؤسسة الاتحادية للشباب حلقة شبابية حملت عنوان «الأمن المستدام لشباب الغد» في مركز شرطة المدينة الشامل بمشاركة ممثلين من القطاعات الحكومية.

وتحدث العقيد الدكتور ناصر محمد البكر مدير مركز التدريب في شرطة رأس الخيمة، خلال الحلقة الشبابية التي أدارها النقيب محمد غانم الزعابي رئيس مجلس شباب شرطة رأس الخيمة، عن استشراف المستقبل في الاستدامة بالأمن الشرطي.

وأضاف أن قيادتنا الرشيدة أطلقت على العام الحالي 2023 عام الاستدامة مما يعكس حرصها على الاهتمام بأجيال اليوم والغد، وتحقيق مستقبل أكثر إشراقاً لهم في مجالات الحياة كافة.

من جهتها، أشارت الدكتورة موزة الياحد، رئيس قسم الصحة العامة في وزارة الصحة وتنمية المجتمع، إلى أهمية الدور الذي توليه الوزارة لتحقيق مفهوم الأمن الصحي المستدام.

من ناحيتها، سلطت المهندسة أماني المنصوري، مهندس معماري في وزارة الطاقة وتطوير البنية التحتية، الضوء على جهود الوزارة في تحقيق مفهوم أمن المساكن عبر إقامة مجمعات سكنية مستدامة وفق أعلى المعايير العالمية تحافظ على سلامة البيئة وتتواكب مع الخطط الاستراتيجية في مجالات الطاقة والتغير المناخي والأمن الغذائي.

وتطرقت سمية الشحي مدير جائزة رأس الخيمة للتميز التعليمي بمؤسسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي لبحوث السياسة العامة، إلى الأمن التعليمي المستدام الذي تحرص المؤسسة على تطبيقه لتزويد المستهدفين بالعلوم والمهارات والمعارف التي تساعدهم على تحقيق التنمية المستدامة، بما يتماشى مع توجهات الدولة والحكومة في هذا الجانب.

مبادرات

تحدثت عائشة عبيد العيان مدير إدارة تطوير الأعمال في دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة عن مجموعة المبادرات التي أطلقتها الدائرة لنشر وتعزيز مفهوم الأمن الاقتصادي والاستدامة الاقتصادية.

وأكدت سامية أبو المجد مدربة في نادي رأس الخيمة لأصحاب الهمم على الاهتمام الكبير لقيادتنا الرشيدة في دعم فئة أصحاب الهمم وتوفير أشكال الدعم كافة لهم لدمجهم في المجتمع، وتوفير فرص عمل مناسبة لهم.

وأشارت إلى مشاركة أصحاب الهمم في النادي في العديد من الأنشطة والبطولات الرياضية المحلية والعالمية، وتحقيقهم إنجازات لافتة في هذا المجال، مما يؤكد أهمية الدور الذي تقوم به هذه الفئة في المجتمع.