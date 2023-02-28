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مبادرات ابتكارية في «إصلاحية عجمان»

مبادرات ابتكارية في «إصلاحية عجمان»
1 مارس 2023 01:23

عجمان (الاتحاد) 

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أشاد اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي، قائد عام شرطة عجمان بجهود إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية، بتنفيذ المبادرات الابتكارية في تقديم الخدمات للنزلاء، وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة.
جاء ذلك خلال جولته التفقدية للمؤسسة العقابية والإصلاحية، بحضور المقدم محمد مبارك الغفلي مدير إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية، والمقدم أحمد راشد السويدي نائب مدير مكتب القائد العام، وعدد من الضباط وصف الضباط بالمؤسسة، تحقيقاً لهدف وزارة الداخلية الاستراتيجي المتمثل بتعزيز التكنولوجيا والتقنيات الحديثة في السلامة والحماية المدنية، وتعزيزاً لعملية إدارة الموارد والدعم. واطلع قائد عام شرطة عجمان على مجريات العمل في قسم شؤون النزلاء، وقسم شؤون الأمن وعنابر النساء والرجال وقسم التأهيل، وتابع تنفيذ برامج التأهيل والخدمات، وحضانة أطفال النزيلات، مثمناً جهود العاملين في تقديم الخدمات للنزلاء وفق أعلى معايير الجودة.
والتقى اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي مع ضباط المؤسسة في اجتماع، أكد خلاله ضرورة وضع منهجيات وآليات عمل تصب في مجملها في منظومة تطوير الخدمات المقدمة للنزلاء، وسرعة إنهاء إجراءات المتعاملين مع الإدارة.

سلطان بن عبد الله النعيمي
عجمان
شرطة عجمان
المؤسسة العقابية والإصلاحية
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