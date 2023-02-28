الأربعاء 1 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

شرطة أبوظبي تكرم أفضل المراكز الشرطية

الحضور خلال الحفل (من المصدر)
1 مارس 2023 01:23

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
منتجات نزلاء «إصلاحية أبوظبي» في معرض E7
شرطة أبوظبي تدشن مختبر الابتكار التطبيقي

كرمت شرطة أبوظبي أفضل مراكز الشرطة في الاستجابة الأمنية والموظفين المتميزين في الاستجابة وإدارة المنصات الأمنية، وقادة المجموعات، والمتميزين في برنامج حافز، و المديريات والإدارات المتميزة في النشاط الرياضي خلال ملتقى قطاع العمليات المركزية 2023 والذي ركز على تعزيز التواصل بين القادة والمنتسبين وتحفيزهم على تجسيد رؤية القيادة بأن تكون «أبوظبي رائدة عالمياً في استدامة الأمن والأمان».
وأثنى اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري، مدير قطاع العمليات المركزية، على النتائج المتميزة لمختلف الإدارات، وتأثيرها الإيجابي على المجتمع، مؤكداً الحرص على تحقيق ريادة مؤسسية شرطية تستشرف المستقبل بخدمات استباقية مبتكرة، وتعزيز مسيرة الأمن والأمان، ونشر الطمأنينة في المجتمع.
وقدم الشكر لمديري المديريات والإدارات ورؤساء الأقسام، مشيداً بجهودهم في تحفيز الموظفين والموظفات على التميز والريادة في تطوير وتحسين العمل الشرطي في مجالاته الإدارية والميدانية كافة.

شرطة أبوظبي
آخر الأخبار
مالكو العقارات في أبوظبي مطمئنون لقوة سوق العقارات في العاصمة الإماراتية
الاقتصادي
مالكو العقارات في أبوظبي مطمئنون لقوة سوق العقارات في العاصمة الإماراتية
27 فبراير 2023
استخدام تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط لتعزيز مسيرة التحول الرقمي
الاقتصادي
استخدام تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط لتعزيز مسيرة التحول الرقمي
23 فبراير 2023
محمد أبو شهاب يلقي كلمة الإمارات أمام مجلس الأمن (من المصدر)
عربي ودولي
الإمارات تدعو لتكثيف الاستجابة الدولية الإنسانية لدعم سوريا
اليوم 01:44
مساعدات الإمارات لليمن شملت مختلف مناحي الحياة (أرشيفية)
عربي ودولي
خبراء ومحللون لـ«الاتحاد»: مساعدات الإمارات تعزز اقتصاد اليمن وتدعم العملة
اليوم 01:43
الرئيس السوداني السابق عمر البشير (أرشيفية)
عربي ودولي
السودان.. نقل عمر البشير إلى العناية المركزة
اليوم 01:42
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©