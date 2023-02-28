شرطة أبوظبي تكرم أفضل المراكز الشرطية

أبوظبي (الاتحاد)

كرمت شرطة أبوظبي أفضل مراكز الشرطة في الاستجابة الأمنية والموظفين المتميزين في الاستجابة وإدارة المنصات الأمنية، وقادة المجموعات، والمتميزين في برنامج حافز، و المديريات والإدارات المتميزة في النشاط الرياضي خلال ملتقى قطاع العمليات المركزية 2023 والذي ركز على تعزيز التواصل بين القادة والمنتسبين وتحفيزهم على تجسيد رؤية القيادة بأن تكون «أبوظبي رائدة عالمياً في استدامة الأمن والأمان».

وأثنى اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري، مدير قطاع العمليات المركزية، على النتائج المتميزة لمختلف الإدارات، وتأثيرها الإيجابي على المجتمع، مؤكداً الحرص على تحقيق ريادة مؤسسية شرطية تستشرف المستقبل بخدمات استباقية مبتكرة، وتعزيز مسيرة الأمن والأمان، ونشر الطمأنينة في المجتمع.

وقدم الشكر لمديري المديريات والإدارات ورؤساء الأقسام، مشيداً بجهودهم في تحفيز الموظفين والموظفات على التميز والريادة في تطوير وتحسين العمل الشرطي في مجالاته الإدارية والميدانية كافة.