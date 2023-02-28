سهيل المزروعي: الإمارات علامة بارزة  في التطور والازدهار والنماء

دبي (وام)

كرم معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، الفائزين بجائزة البحث والابتكار في دورتها الأولى خلال حفل أقيم في دبي بالتزامن مع شهر الإمارات للابتكار «الإمارات تبتكر 2023».

حضر الحفل، المهندس حسن محمد جمعة المنصوري، وكيل الوزارة لشؤون البنية التحتية والنقل، وعدد من مسؤولي الوزارة والجهات الحكومية والخاصة، إضافة إلى الشركاء الإستراتيجيين والفائزين.

وفاز بفئة مؤسسات القطاع الحكومي كل من بلديات العين ودبي وأبوظبي ورأس الخيمة، إضافة إلى هيئة كهرباء ومياه دبي.. فيما فاز بفئة الجامعات ومراكز الأبحاث كل من جامعات خليفة والشارقة وأبوظبي و«ولونغونغ دبي» و«نيويورك أبوظبي».

وفاز عن فئة القطاع الخاص كل من مجموعة بيئة وشركة أبوظبي للتوزيع، وعن فئة الشركات الناشئة شركتا «وهج سولار» و«موارد ديزرت كونترول».. في حين فاز عن فئة الأفراد والباحثين والخبراء كل من الدكتور عمير حسن وزيشان حميد وزافر سعيد وعادل بن حسونة همامي والدكتورة أمينة السميطي والمهندس رامي أسعد بني شمسة، وعن فئة الشباب نورة سعيد وأسماء المزروعي وأسماء ظاهر وسمية الظهوري.

ورحب المزروعي خلال الحفل بالحضور والمتميزين والمبدعين الفائزين بجائزة البحث والابتكار لعام 2023، معرباً عن شكره وتقديره لكل من أسهم في إنجاح الدورة الأولى من الجائزة التي شهدت مشاركات محلية وإقليمية واسعة.

وقال معاليه إن دولة الإمارات أصبحت علامة بارزة في التطور والازدهار والنماء بفضل قيادتها الرشيدة التي جعلت الإمارات «وطن اللا مستحيل» حين حولت التحديات إلى فرص والحلم إلى واقع معيش، وكان مفتاح الوصول لهذه المكانة العالمية هو بناء الإنسان وتسليحه بالعلم والمعرفة ليكون المواطن جديراً بالمستقبل.

وأضاف أن التميز والابتكار والإبداع سمة أساسية في دولتنا وفي توجهات وتوجيهات قيادتنا الرشيدة وعلى رأسها سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الذي يحرص على أن تبقى بلادنا نموذجاً يحتذى به في الحداثة والتطوير والتميز، وإنه من هذا المنطلق جاء إطلاق الدورة الأولى من جائزة البحث والابتكار بهدف قيادة دفة قطاعات الطاقة والبنية التحتية والنقل والإسكان نحو مزيدٍ من الإنجازات.

6 محاور

تشتمل جائزة البحث والابتكار 2023 على ستة محاور رئيسية تتمثل في تأثيرات تغير المناخ على مرونة قطاعات الطاقة والبنية التحتية وتكامل أفضل للتخطيط الحضري وحلول مستقبلية للتنقل وحلول إسكانية مبتكرة وطاقة وطنية متوازنة والأمن المائي واستدامة المياه.

ريادة

أكد معالي سهيل المزروعي أن الإمارات تسعى دائماً لترسيخ مكانتها وريادتها بجميع المحافل الإقليمية والدولية، وهو ما يتطلب منا جميعاً العمل الجاد لوضع هذا الهدف نصب أعيننا عبر تبني مفاهيم التميز منهجا ثابتاً في أدائنا الحكومي من خلال تأهيل وتعزيز قدرات العناصر البشرية.. مشيراً إلى أن الدورة الأولى من الجائزة تمثل محطة مهمة في مسيرتها لتزامنها مع استضافة الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28» في «مدينة إكسبو دبي».

وأوضح معالي سهيل المزروعي أن الجائزة بكل ما حظيت به من اهتمام وإقبال وتفاعل على أوسع نطاق تأتي تتويجاً لقناعة المشاركين على مستوى المؤسسات والأفراد بالدور الحيوي الذي تلعبه في دعم التميز والمتميزين، وتمكين المبتكرين والمبدعين الذين ستشكل مساهماتهم نقلة نوعية ضمن المستهدفات المستقبلية.

60 جهة

قالت المهندسة نسيبة المرزوقي، مديرة إدارة الدراسات والبحوث والتطوير، الرئيسة التنفيذية للابتكار، رئيسة الجائزة في كلمتها، إن وزارة الطاقة والبنية التحتية حريصة بفضل دعم القيادة الرشيدة على تبوؤ الريادة بجميع المحافل المحلية والإقليمية والدولية عبر دعم المتميزين والمبدعين وتبني مفاهيم الريادة والتميز منهجاً عملياً، وتأهيل وتعزيز قدرات العناصر البشرية.

وأوضحت أن جائزة البحث والابتكار هي حصاد وثمرة جهود 128 مشاركاً من 60 جهة من القطاع الحكومي والقطاع الخاص والجامعات ومراكز الأبحاث، بالإضافة إلى الأفراد والباحثين، حيث كانت الجائزة هي المحفز لهم في تصميم حلول مبتكرة وأفكار نموذجية لتحقيق مستهدفات الخمسين عاماً المقبلة وصولاً لمئوية الإمارات 2071.

ولفتت المرزوقي إلى أن الجائزة تعد ميداناً للتنافس المبدع، حيث تمكنا بمساعدة 76 محكماً من الخبراء والمتخصصين وأساتذة الجامعات من تقييم الأبحاث والابتكارات المتنافسة والوصول لـ 24 بحثاً مميزاً نتوجهم اليوم ونحتفل بإنجازهم.