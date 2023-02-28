بلدية دبي تؤكد الاستثمار في ثقافة استدامة الابتكار

دبي (الاتحاد)

نظمت بلدية دبي عدداً من الجلسات والملتقيات والورش التفاعلية، بحضور المدير العام والقيادة العليا والتنفيذية في البلدية وعدد من موظفيها، وذلك تزامناً مع شهر الإمارات للابتكار، بهدف دعم الإبداع والأفكار المبتكرة، والاحتفاء بالمبتكرين وتشجيعهم.

وأكّد داوود الهاجري، المدير العام لبلدية دبي، حرصها على المشاركة في فعاليات شهر الابتكار، وذلك لكونه مساراً رائداً يعكس آفاق ورؤى دولة الإمارات نحو تصميم المستقبل وصنعه، واهتمامها بدعم الأفكار الإبداعية والرائدة في مجال الابتكار.

وقال «تولي بلدية دبي الاستثمار بثقافة استدامة الابتكار أهمية كبرى، كجزء من عملها ورسالتها لمواكبة المتغيرات والارتقاء بمختلف مجالات الحياة، إضافةً إلى رعاية أصحاب المواهب، عبر تقديم برامج ومبادرات تطوّر من مهارات كوادرها البشرية، وتتيح مساحة للطاقات الشابة والمبدعة، لتطوير أفكارهم، بما يسهم في دعم النشاط الاقتصادي للدولة، ويعزز من مكانتها التنافسية كمركز ابتكار عالمي. ويأتي ذلك تماشياً مع أحد مبادئ الخمسين لدولة الإمارات، التي أعلن عنها صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للتركيز على التفوّق الرقمي والعلمي، بما يرسّخ مكانة الدولة كعاصمة قادمة للمستقبل، ومركز جذبٍ للعقول والمواهب».

ونظمت البلدية ملتقى البحوث والدراسات الذي عُرِض فيه عدد من الدراسات والبحوث والمشاريع المبتكرة والمتميزة، شملت مشروع خرائط خطوط الخدمات ثلاثية الأبعاد، مشروع السيارات ذاتية القيادة، ودراسة مستوى الوعي بمتطلبات برامج الصحة والسلامة في القطاع الصناعي، ودراسة خصائص منتجات الأصباغ العازلة للحرارة بحسب البيئة السائدة في إمارة دبي.

ورش

تم عقد ورش وإطلاق مبادرات لمناقشة أبرز الأفكار الإبداعية والابتكارية الرائدة في مختلف المجالات، منها مبادرة «مختبر الابتكار» تحت عنوان «تصميم المستقبل»، بحضور ودعم من قياداتها، بهدف تبادل الأفكار الإبداعية وتقديم الحلول الابتكارية لتحديات البلدية، إضافةً إلى ورش عن الابتكار مثل، توفير البنية التحتية الجيومكانية لميتافيرس دبي، والابتكار في المجال الهندسي والمستقبل، ومحاضرة عن سياسة خدمات 360، بالتعاون مع مركز نموذج دبي، تحت عنوان «الإبداع والمرونة في تحسين الخدمات»، بهدف التوعية بالسياسة ومبادئها، فضلاً عن تجربة الواقع الافتراضي للمناطق التاريخية بين الماضي والحاضر والمستقبل. كذلك أطلقت بلدية دبي «جائزة البحوث المؤسسية» بهدف دعم وتطوير منظومة البحث المؤسسي والعلمي، وتشجيع أصحاب الاختصاص والباحثين المتميزين من موظفيها، وترسيخ ثقافة الإبداع والابتكار الحكومي لديهم، إضافةً إلى رفع مستوى التنافسية بينهم في المجالات المعرفية.

وتُعدُّ الجائزة بمثابة محفّز لتقديم حلول ملموسة ورائدة ومبتكرة لمواجهة التحديات في كافة قطاعات ومؤسسات بلدية دبي، عبر تفعيل وتعزيز الجهود البحثية لكوادرها، وتطوير منظومة البحوث فيها، ورفع مستوى المعرفة، بما يدعم النمو المستدام في إنتاجية الأفراد، من خلال إتاحة فرص ومحفّزات جديدة في أنشطة البحث والتطوير المتعلقة بمجالات عمل البلدية. كذلك شاركت بلدية دبي في «هاكاثون الإمارات 2023» الذي نظمته هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية «تدرا»، بهدف نشر ثقافة التحول الرقمي في دولة الإمارات، حيث تُعدّ الفعالية، ملتقى للتعاون مع فئات المجتمع كافةً من طلاب الجامعات والمدارس الثانوية، والموظفين، ورواد أعمال، ومتخصصين في تكنولوجيا المعلومات، للعمل على تطوير حلول وأفكار مبتكرة. وشاركت البلدية بتحدياتٍ عدة ضمن «هاكاثون الإمارات»، شملت، كيفية الربط بين منتجي النفايات القابلة للتدوير مع الشركات المُصرح لها بالتدوير ومتابعة مراحله، وتحدي لإيجاد أفضل الطرق لمساعدة مستخدمي الطائرات الصغيرة (الدرون) في التعرف على الأماكن والمسارات المصرح المسموح لها.