«بشرية دبي» تؤكد أهمية تبني الابتكار

دبي (الاتحاد)

نظمت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، فعاليات وبرامج عدة بمناسبة شهر الابتكار «الإمارات تبتكر 2023»، تحت عنوان نبتكر لمواهب مستدامة، بهدف ترسيخ ثقافة الابتكار لدى موظفي الدائرة، وتكوين بيئة عمل ابتكارية، وتأهيل الموظفين ليكونوا ذوي رؤية مستقبلية، ومعرفة كيفية التصرف ومعرفة الاتجاهات السائدة المتغيرة.

وأكد عبدالله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، أهمية تبني الابتكار والترويج لثقافته، وزيادة فعالية الإجراءات والمواكبة السريعة للتطورات التقنية والتكنولوجيّة الحديثة، إذ إن الابتكار ثروة مستدامة وأساس للتطور، وأن دولة الإمارات انتهجت الابتكار ثقافة عمل وأسلوب حياة، لبناء مجتمع معرفي يقوده المبتكرون ذوو الرؤى المستقبلية، لتعزيز مسيرة الإمارات، وترسيخ مكانتها العالمية.

وقال إن دولة الإمارات تولي مسألة الابتكار أهمية كبيرة، وحرصت على تعميم ثقافة الابتكار بين الجميع، وهي تتطلع لتحقيق اقتصاد معرفي ومتنوع ومرن تقوده كفاءات إماراتية ماهرة، وقد أصبحت الإمارات منصة عالمية للابتكار ووجهة للمبتكرين، تستقطب أفضل العقول والكفاءات، وتفتح الباب أمامهم، وتوفر لهم الفرص والبيئة المثالية ليبدعوا ويسهموا من خلال ابتكاراتهم في إحداث تغيير إيجابي في حياة المجتمع وتطوير اقتصاد المعرفة.

وأضاف أن علينا جميعاً التركيز على الابتكار تماشياً مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله. وأوضح أن للابتكار آثاراً إيجابية مهمة على بيئة العمل، خاصة في الجهات الحكومية فهو يساعد على تطوير المهارات العقلية في التفكير كما يساعد على المشاركة الجماعية، وعلى دعم القرارات التي يتم اتخاذها لمعالجة التحديات التي تواجه المؤسسات، ويدعم القدرات التنافسية للمؤسسات في سوق العمل.