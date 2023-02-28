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محمد بن راشد يشيد بجهود أبناء الإمارات المبدعين

محمد بن راشد خلال زيارته لمزرعة حتا النموذجية للفراولة
28 فبراير 2023 23:22

زار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على هامش زيارة سموه أمس لمنطقة حتا للاطلاع على سير العمل في المرحلة الأولى من مشاريع ومبادرات تطوير المنطقة، مزرعة حتا النموذجية للفراولة المملوكة للمواطن خلفان حميد المطيوعي.

وأشاد سموه خلال زيارته للمزرعة، يرافقه سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، النائب الثاني لرئيس مجلس دبي، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام، بجهود أبناء الإمارات وشبابِها المبدعين في مختلف المجالات، بما في ذلك المجال الزراعي من خلال ما يقدمون من أفكار ومشاريع لزيادة إنتاجية القطاع الزراعي، والتوسّع في إنتاج الغذاء محلياً.

كما أثنى سموه على فكرة المزرعة النموذجية للفراولة، ودورها في جذب السياح والزوار من مرتادي المنطقة الذين يأتون إلى المزرعة للاستمتاع بما تقدمه لهم من منتجات تشمل الفراولة والتين والعصائر الطبيعية.

من جانبه، عبّر صاحب المزرعة عن سعادته الغامرة بتشريف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لمزرعته وتشجيع سموه ودعمه المستمر لأبناء الإمارات على الإنتاج ضمن مختلف ميادين العمل، بما فيها القطاع الزراعي.

وتشمل المزرعة التي تم إنجازها في العام 2022 حقلين، أحدهما مكشوف بلغ عدد الشتلات المزروعة به 6000 شتلة، والآخر زجاجي بإجمالي عدد شتلات 1870 شتلة.

 

 

 

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