الأربعاء 1 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

الهلال الأحمر الإماراتي يدعم مشفى التوليد والأطفال في اللاذقية

الهلال الأحمر الإماراتي يدعم مشفى التوليد والأطفال في اللاذقية
28 فبراير 2023 22:37

 يواصل الهلال الأحمر الإماراتي جهوده المستمرة لدعم القطاع الطبي في سوريا ضمن عملية "الفارس الشهم 2 " في مرحلة التعافي وإعادة التأهيل من خلال تسليم مشفى التوليد والأطفال في اللاذقية شحنة من الأغذية ومستلزمات الأطفال مما يسهم في التخفيف عن الضغط على القطاع الصحي بعد الزلزال الذي تعرضت له سوريا.

وقام محمد خميس الكعبي رئيس وفد الهلال الاحمر الاماراتي في سوريا بتسليم الشحنة للدكتور أحمد غازي الفرا مدير عام مشفى التوليد والأطفال في اللاذقية.

  • الهلال الأحمر الإماراتي يدعم مشفى التوليد والأطفال في اللاذقية

وقال الكعبي "من خلال تواجدنا في الميدان تلمسنا احتياجات المستشفى الأساسية من حليب الأطفال بأنواعة وكذالك الحافضات حيث كان هناك نقص شديد لأهم المستلزمات الأساسية في المستشفى حيث تعد الشحنة التي تم تسليمها اليوم داعما رئيسيا للمستشفى لتوفيرها للاطفال.

من جانبه، أشاد الدكتور أحمد غازي الفرا بجهود دولة الإمارات من خلال الهلال الأحمر الإماراتي الذي يقوم بجهد واضح وملموس على أرض الواقع منذ وقوع الزلزال حتى اليوم مؤكدا أن الدعم الذي تلقاه المستشفى اليوم يعد مساهمة كبيرة تخفف من الضغط الذي يتعرض له المستشفى في الوقت الراهن.

 

أخبار ذات صلة
الإمارات تدعو لتكثيف الاستجابة الدولية الإنسانية لدعم سوريا
الإمارات تؤكد أهمية العمل المناخي لتحقيق النمو والازدهار
المصدر: وام
الهلال الأحمر الإماراتي
الإمارات
الهلال الأحمر
سوريا
آخر الأخبار
مالكو العقارات في أبوظبي مطمئنون لقوة سوق العقارات في العاصمة الإماراتية
الاقتصادي
مالكو العقارات في أبوظبي مطمئنون لقوة سوق العقارات في العاصمة الإماراتية
27 فبراير 2023
استخدام تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط لتعزيز مسيرة التحول الرقمي
الاقتصادي
استخدام تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط لتعزيز مسيرة التحول الرقمي
23 فبراير 2023
محمد أبو شهاب يلقي كلمة الإمارات أمام مجلس الأمن (من المصدر)
عربي ودولي
الإمارات تدعو لتكثيف الاستجابة الدولية الإنسانية لدعم سوريا
اليوم 01:44
مساعدات الإمارات لليمن شملت مختلف مناحي الحياة (أرشيفية)
عربي ودولي
خبراء ومحللون لـ«الاتحاد»: مساعدات الإمارات تعزز اقتصاد اليمن وتدعم العملة
اليوم 01:43
الرئيس السوداني السابق عمر البشير (أرشيفية)
عربي ودولي
السودان.. نقل عمر البشير إلى العناية المركزة
اليوم 01:42
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©