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رئيس الدولة وملك ماليزيا يبحثان أوجه التعاون

رئيس الدولة خلال استقباله ملك ماليزيا
28 فبراير 2023 22:23

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم، صاحب الجلالة السلطان عبد الله رعاية الدين المصطفى بالله شاه، ملك ماليزيا الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة تستغرق عدة أيام.

ورحب سموه، خلال اللقاء الذي جرى في مجلس قصر البحر في أبوظبي، بزيارة صاحب الجلالة ملك ماليزيا إلى بلده الثاني دولة الإمارات، وتبادل معه الأحاديث الودية التي تعبر عن متانة علاقات الصداقة التي تجمع سموه مع ملك ماليزيا، معربين عن تمنياتهما للبلدين الصديقين دوام التقدم والازدهار، ولعلاقاتهما مزيداً من التطور.

وبحث الجانبان، خلال اللقاء، مختلف أوجه التعاون في المجالات التي تدفع عجلة التنمية في البلدين، بما يعود بالخير على شعبيهما.

حضر المجلس، سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، ومعالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي، رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين والمواطنين.

 

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