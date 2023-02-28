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أمام رئيس الدولة.. عدد من سفراء الإمارات الجدد يؤدون اليمين القانونية

أمام رئيس الدولة.. عدد من سفراء الإمارات الجدد يؤدون اليمين القانونية
28 فبراير 2023 22:18

أمام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، أدى اليمين القانونية عدد من سفراء دولة الإمارات الجدد المعينين لدى الدول الصديقة.
وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال مراسم أداء اليمين في قصر البحر في أبوظبي، عن تمنياته التوفيق والنجاح للسفراء الجدد في مهامهم، وحثهم سموه على العمل الدؤوب لترسيخ علاقات الصداقة الطيبة التي تجمع دولة الإمارات والدول الصديقة والبناء على الروابط المتينة التي تأسست خلال عقود لتعزيز الشراكات والمصالح المتبادلة بين دولة الإمارات وهذه الدول.
وقد أدى اليمين القانونية: معالي حسين إبراهيم محمد إبراهيم الحمادي سفيراً للدولة إلى جمهورية الصين الشعبية ومحمد سعيد سالم النيادي سفيراً للدولة لدى جمهورية تشيلي والدكتورة نريمان محمد شريف عبد الله الملا سفيرة الدولة لدى جمهورية أرمينيا وهزاع أحمد خميس سلطان الكعبي سفيرا للدولة لدى جمهورية كوبا.
من جانبهم، أعرب السفراء الجدد عن تقديرهم للثقة الغالية التي أولاهم إياها صاحب السمو رئيس الدولة "حفظه الله"، مؤكدين اعتزازهم بتمثيل دولة الإمارات والعمل بإخلاص وجد على تحقيق مصالحها الوطنية.
حضر مراسم أداء اليمين في مجلس قصر البحر.. سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومعالي أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة ومعالي خليفة شاهين المرر وزير دولة.

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المصدر: وام
محمد بن زايد
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