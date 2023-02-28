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الإعلان عن الفائزات بجائزة إبداعات المرأة الخليجية في الآداب والفنون

الإعلان عن الفائزات بجائزة إبداعات المرأة الخليجية في الآداب والفنون
28 فبراير 2023 20:54

أعلن المكتب الثقافي والإعلامي في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة عن نتائج الدورة الخامسة لجائزة «الشارقة لإبداعات المرأة الخليجية في الآداب والفنون» للعام 2023 حيث فازت الدكتورة وفاء الشامسية من سلطنة عمان، بالجائزة عن فئة الدراسات الأدبية، وسليمة عبد الله المزروعي من الإمارات عن فئة الشعر، وكل من آية سالم هويشل وزكية ناصر الشبيبية من سلطنة عمان عن فئة القصة القصيرة.

يذكر أن قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الشارقة، كانت قد أعلنت منذ سنوات عن نشأة الجائزة في احتفالية بمناسبة يوم المرأة العالمي، لتكون الجائزة الأولى من نوعها تستهدف المرأة في دول مجلس التعاون الخليجي، وكان هناك إقبالٌ جيدٌ من مبدعات الخليج في مجال الكتابة الأدبية حيث تضمنت حقولها: السرد وخصص هذه الدورة للقصة القصيرة، والشعر وخصص للشعر النبطي، والدراسات الأدبية وخصصت عن مسرح الطفل، وقد حظيت هذه الدورة بمشاركات من مختلف دول مجلس التعاون الخليجي.

و يقام حفل تكريم للفائزات في الثامن من شهر مارس المقبل بالتزامن مع الاحتفال بيوم المرأة العالمي، ويتضمن أصبوحة شعرية وجلسة فكرية حوارية وعرضاً مسرحياً وتكريماً للفائزات.

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المصدر: وام
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