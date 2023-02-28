الإمارات تعزّي البرازيل في ضحايا الفيضانات

أبوظبي (وام)

عبّرت دولة الإمارات عن تعازيها الصادقة وتضامنها مع جمهورية البرازيل الاتحادية الصديقة في ضحايا الفيضانات والانزلاقات الأرضية التي تسببت في مقتل وإصابة عشرات الأشخاص، وفي إحداث أضرار جسيمة.

وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها عن خالص تعازيها ومواساتها إلى الحكومة البرازيلية والشعب البرازيلي الصديق، وإلى أهالي وذوي الضحايا، وتمنياتها الشفاء العاجل لجميع المصابين.

وأودت الفيضانات وحوادث انزلاق التربة في جنوب شرق البرازيل الثلاثاء الماضي بحياة 65 شخصاً، وما زال هناك شخص في عداد المفقودين.

وقالت سلطات ولاية ساو باولو: «حتى الآن، تم تأكيد مقتل 65 شخصاً» حددت من بينهم هوية «20 رجلاً و17 امرأة و18 طفلاً».

وفي غضون 24 ساعة، في مدينة ساو سيباستياو، هطل أكثر من 680 مليمتراً من الأمطار، أي أكثر من ضعف المعدل الشهري للمتساقطات، بحسب السلطات المحلية.

وفي هذه المدينة الساحلية البالغ عدد سكّانها 90 ألف نسمة والواقعة على مسافة نحو 200 كيلومتر من ساو باولو، العاصمة الاقتصادية للبلاد، اجتاح انزلاق تربة حوالى 50 منزلاً.

وأظهرت حصيلة رسمية أن أكثر من 2400 شخص اضطروا لترك منازلهم بسبب الكارثة.

ويعزو الخبراء هذه الظواهر المناخية القصوى إلى تضافر آثار تغير المناخ والبناء العشوائي. وفي البرازيل يعيش 9.5 مليون شخص في مناطق معرضة لخطر حدوث فيضانات أو انزلاقات تربة، وكثر من هؤلاء يقيمون في أحياء فقيرة تنعدم فيها شبكات الصرف الصحّي.