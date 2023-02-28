برنامج «منحة الشيخ محمد بن زايد للتعليم العالي» يستقبل 26 طالباً إماراتياً

أعلنت جامعة نيويورك أبوظبي قبول 26 من الطلبة والطالبات الإماراتيين في برنامج "منحة الشيخ محمد بن زايد للتعليم العالي" للعام الدراسي 2022-2023 ، وستتاح لهم المشاركة في برنامج دراسي تم تصميمه بشكل خاص ليشمل مساقات دراسية ومحاضرات وتجارب قيادية وفرصاً لبناء العلاقات المهنية والاستشارات الخاصة باستكمال الدراسات العليا.

وتم إطلاق البرنامج من قبل جامعة نيويورك أبوظبي بالشراكة مع دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، ويستهدف نخبة من طلاب مؤسسات التعليم العالي الوطنية في مختلف أنحاء الدولة ، بما فيها جامعة الإمارات العربية المتحدة وجامعة زايد وكليات التقنية العليا.

وتولت لجنة من أفضل الخبراء في جامعة نيويورك أبوظبي وجامعة نيويورك وقادة المجتمع المحلي اختيار 26 من أصل 60 طالباً متقدماً للحصول على مقعد في برنامج منحة الشيخ محمد بن زايد للتعليم العالي.

وأشارت سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان، المستشار الرئيسي للبرنامج إلى أن البرنامج يكرم الطلاب الواعدين ويوفر لهم فرصا تعليمية وتطويرية قيادية لا مثيل لها.

وأكدت سموها أن دعم دولة الإمارات الثابت هو القوة الأساسية وراء استمرار نجاح الطلاب المختارين، مؤكدة أنهم قادة المستقبل الذي سيسهمون في تحقيق طموحات الدولة وتعزيز مكانتها العالمية الرائدة.

من جانبها قالت فاطمة عبد الله، نائب العميد الأول لشؤون الاستراتيجية والتخطيط في جامعة نيويورك أبوظبي: "يسرنا أن نرحب بالمزيد من الطلاب المتميزين في صفوف العام الدراسي 2022 - 2023 ويستهدف برنامج المنحة الطلاب الواعدين ليزودهم بالفرصة لتطوير مهاراتهم القيادية والتعليمية".

وأضافت "يزود البرنامج الطلاب بخبرات تعليمية وقيادية وثقافية متنوعة تساهم في إعدادهم لمرحلة الدراسات العليا، وتزويدهم بالخبرات اللازمة التي تساعدهم في حياتهم المهنية المستقبلية ويتطلع أعضاء هيئة التدريس والموظفون إلى العمل مع الطلاب المقبولين ومشاركتهم هذه الخطوة المميزة في رحلتهم التعليمية".

ويتم توزيع الطلاب المقبولين في برنامج المنحة إلى مسارين دراسيين خاصين، الأول يحمل عنوان "تحديات في الاقتصاد السياسي الجديد" بإشراف مايكل كوربن، السفير الأمريكي الأسبق لدى الدولة، فيما يتناول المسار الثاني "سياق الأزمات: القوى التي ترسم ملامح الأحداث العظيمة في عصرنا" بإشراف الكاتب والصحفي الشهير جيمس تروب.

وتشمل الفصول الدراسية الأخرى دورات تعليمية في مجالات التنمية القيادية، والتحدث وإلقاء العروض التقديمية أمام الجمهور، والتفكير النقدي، وأسلوب الكتابة الإقناعي.

وانطلق برنامج "منحة الشيخ محمد بن زايد للتعليم العالي" لأول مرة في عام 2008، وشهد تخريج 14 دفعة شملت 300 طالب، ونجح 130 من خريجي البرنامج بالانضمام إلى كليات الدراسات العليا أو التخرج منها، من بينهم 13 طالباً في برامج الدكتوراه، حاز خمسة على شهادات في الدراسات العليا.

يذكر أن "برنامج الشيخ محمد بن زايد للمنح الدراسية" يشكل واحداً من برنامَجي التثقيف المجتمعي اللذَين تديرهما جامعة نيويورك أبوظبي ، أما البرنامج الآخر فهو الأكاديمية الصيفية التي تنظمها الجامعة للمستفيدين من برنامج منحة الشيخ محمد بن زايد لطلاب المدارس الثانوية المتفوقين، ويشارك في البرنامج طلاب مدارس أبوظبي الثانوية الذين ينتقلون إلى المرحلة الدراسية العاشرة.