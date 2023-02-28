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شرطة أبوظبي تدشن مختبر الابتكار التطبيقي

شرطة أبوظبي تدشن مختبر الابتكار التطبيقي
28 فبراير 2023 18:14

دشنت شرطة أبوظبي المرحلة الأولى لمختبر الابتكار التطبيقي تزامنا مع فعاليات "الإمارات تبتكر 2023"، وذلك وفقا لأفضل الممارسات والمعايير المعتمدة عالميا في الابتكار بغرض تهيئة البيئة المناسبة لمنتسبيها في تطبيق الابتكارات الشرطية وفقًا لطبيعة ونوع التحديات والفرص المتاحة للقيادة العامة لشرطة أبوظبي وتطلعاتها المستمرة في استدامة الريادة في "الأمن والأمان".
وأكد العميد خلفان عبدالله المنصوري مدير مركز الاستراتيجية والتطوير المؤسسي بأن الكادر البشري سيظل محور اهتمام شرطة أبوظبي الأول في كافة استثماراتها ، وأن المرحلة الأولى من مختبر الابتكار التطبيقي سيساهم في ترسيخ ثقافة وبيئة الابتكار على مستوى كافة القطاعات الشرطية، وتطوير معارف ومهارات المبدعين والمبتكرين وذلك بتسريع العمل على أرض الواقع لتوليد الأفكار الإبداعية والخروج بالمشاريع الابتكارية الريادية عن طريق مختلف برامج الرعاية وبالتعاون مع مختلف الشركاء الاستراتيجيين.
وأثني على دعم ورعاية القيادة الرشيدة لمنتسبي شرطة أبوظبي ، مؤكدًا على عزم شرطة أبوظبي على تسخير كافة الموارد اللازمة للخروج بمنتجات ابتكارية وخدمات استباقية لتبني مختلف الفرص المتاحة لدعم جاهزية المستقبل الشرطي.

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المصدر: وام
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