الطقس المتوقع على الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائما جزئيا إلى غائم أحياناً مع احتمال سقوط أمطار على مناطق متفرقة، مع انخفاض في درجات الحرارة يصبح رطبا ليلاً وصباح الخميس على بعض المناطق الداخلية والساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً. حركة الرياح: شمالية شرقية - شمالية غربية / 10 إلى 20 تصل إلى 35 كم/س. يكون الموج في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط أحياناً. ويحدث الجزر الأول عند الساعة 15:42. في بحر عمان، يكون الموج خفيفا. يحدث المد الأول عند الساعة 19:49 والمد الثاني عند الساعة 05:07 والجزر الأول عند الساعة 11:51 والجزر الثاني عند الساعة 03:00.