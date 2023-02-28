مسار جديد لجوائز «حمدان التعليمية» عماده نماذج الجودة

دينا جوني (دبي)

أعلنت مروة صحراوي، مديرة إدارة التميز في مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي، لـ«الاتحاد» أن الجوائز التعليمية في المؤسسة ستتخذ مساراً جديداً بالكامل وستتحوّل إلى نماذج تعليمية أكثر من كونها تطبيقاً لمعايير تعليمية، وذلك بعد مرور العام الأول من تطبيق نموذج المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة EFQM في 13 مدرسة في الإمارات، وسيتم الإعلان عن المدرسة الفائزة يوم غد الأربعاء في حفل توزيع جوائز حمدان التعليمية.

وشرحت صحراوي على هامش «المنتدى الدولي للابتكار في التعليم»، الذي نظمته المؤسسة اليوم برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله)، في مكتبة محمد بن راشد، أن نموذج EFQM هو النموذج المتخصص الأول في مجال جودة وتميّز التعليم، والذي تمّ إعداده بالشراكة بين مؤسسة حمدان المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة، والهدف من التطبيق الأوّلي للنموذج في المدارس هو تعميمه عربياً ودولياً في المراحل المقبلة. وأشارت أن التطبيق التام لهذا النموذج سيكون بمثابة من الاعتماد أو الاعتراف الدولي للمدارس في أدائها في مجال الجودة التعليمية.

وقالت: إن الدورة الـ25 من جائزة حمدان التعليمية ستشهد يوم غد الأربعاء تكريم أول دفعة من الفائزين بناء على المعايير الجديدة المطوّرة، والتي تمّ فيها إلغاء فئات مثل أفضل مشروع وأفضل ابتكار علمي وإضافة فئات أخرى، علماً أن فئة المدرسة المتميزة تحاكي بمعاييرها الجديدة نموذج الجودة المطبّق مع EFQM. كما تمّ استبعاد الفئات العمرية الصغيرة عن الجائزة لتشتمل على الطلبة بدءاً من الصف الثامن.

واختتمت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي فعالياتها في شهر الابتكار بتنظيم «المنتدى الدولي للابتكار في التعليم»، الذي افتتحه معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير التربية والتعليم، ومعالي حميد محمد القطامي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز.