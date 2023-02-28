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رئيس الدولة يصدر مرسوماً بقانون اتحادي بإنشاء مجلس الإمارات للإعلام برئاسة رئيس المكتب الوطني للإعلام

رئيس الدولة يصدر مرسوماً بقانون اتحادي بإنشاء مجلس الإمارات للإعلام برئاسة رئيس المكتب الوطني للإعلام
28 فبراير 2023 16:19

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله" مرسوماً بقانون اتحادي بإنشاء "مجلس الإمارات للإعلام" ويشرف عليه مجلس إدارة برئاسة رئيس المكتب الوطني للإعلام.

يتبع مجلس الإمارات للإعلام – بحسب المرسوم بقانون اتحادي – مجلس الوزراء، ويهدف إلى تنسيق الجهود الإعلامية على المستويين الاتحادي والمحلي بالتنسيق مع الجهات الإعلامية الحكومية في الدولة ومواءمة السياسات الإعلامية بما يضمن إبراز الهوية الوطنية.

كما يتولى المجلس اقتراح التشريعات والأنظمة والمعايير والأسس اللازمة لتنظيم وترخيص وسائل الإعلام والأنشطة الإعلامية بما فيها الإعلام والنشر الإلكتروني، شاملاً تلك العاملة في المناطق الحرة، والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها من مجلس الوزراء.

ويندرج ضمن مهام المجلس متابعة المحتوى الإعلامي لكل ما يُطبع ويُنشر ويُبث داخل الدولة بما في ذلك في المناطق الحرة، وتسجيل واعتماد الإعلاميين ومراسلي وسائل الإعلام الأجنبية في الدولة بما في ذلك في المناطق الحرة.

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ونص المرسوم الاتحادي على أن "مجلس الإمارات للإعلام" يحل محل وزارة الثقافة والشباب في الاختصاصات والحقوق والالتزامات والتشريعات كافة المتعلقة بشؤون الإعلام وتنظيمه، وعليه يُنقل للمجلس "مكتب تنظيم الإعلام"، كما يُنقل بقرار من مجلس الوزراء إلى مجلس الإمارات للإعلام موظفو الوحدات التنظيمية المعنية باختصاصات المجلس لدى الوزارة ممن يتقرر نقلهم بالتنسيق بين الوزارة والمجلس، وكافة الأصول والاعتمادات والمخصصات والميزانيات المالية المقررة لشؤون الإعلام لدى الوزارة.

وأشار المرسوم بقانون اتحادي إلى أنه يتولى إدارة مجلس الإمارات للإعلام مجلس إدارة يُشكل من رئيس وعدد من الأعضاء، على أن يكون رئيس مجلس الإدارة هو رئيس المكتب الوطني للإعلام، والأعضاء ممثلين عن الحكومات المحلية والجهات الإعلامية ذات الصلة بدرجة مدير عام وأعلى، ويتم تعيين أعضاء مجلس الإدارة وتحديد مدة عمل مجلس الإدارة ونظام عمله وآلية اتخاذ قراراته بقرار من مجلس الوزراء.

وقد اعتمد مجلس الوزراء قراراً بتشكيل مجلس إدارة مجلس الإمارات للإعلام برئاسة سمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان رئيس المكتب الوطني للإعلام، وعضوية كل من الشيخ عبدالله بن حميد القاسمي، مدير الديوان الأميري بحكومة رأس الخيمة، وسعادة سعيد محمد العطر، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للمشاريع الاستراتيجية ورئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، وسعادة مريم عيد المهيري، مدير عام مكتب أبوظبي الإعلامي، وسعادة منى غانم المري، نائب رئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام ومدير عام المكتب الإعلامي لحكومة دبي، وسعادة الدكتور خالد عمر المدفع، رئيس مدينة الشارقة للإعلام، وسعادة الدكتور سعيد سيف المطروشي، الأمين العام للمجلس التنفيذي بحكومة عجمان، وسعادة محمد سرور النقبي، القائم بأعمال الأمين العام للمجلس التنفيذي بحكومة أم القيوين، وسعادة محمد سعید الھامور الیماحي، مدير عام هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام.

 

المصدر: وام
الإمارات
محمد بن زايد
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