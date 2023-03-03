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انطلاق فعاليات القمة الشرطية العالمية الرائدة بدبي في 7 مارس

انطلاق فعاليات القمة الشرطية العالمية الرائدة بدبي في 7 مارس
3 مارس 2023 14:23

برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تنطلق فعاليات القمة الشرطية العالمية بدبي، في الفترة الممتدة من 7 وحتى 9 من شهر مارس في مركز دبي التجاري العالمي،  وتنظمها القيادة العامة لشرطة دبي في نسختها الثانية، لتجمع عبر منصة واحدة، نخبة من قادة الشرطة والأمن ووكالات إنفاذ القانون العالمية وخبرائها في مكان واحد، للتعاون وتبادل المعلومات وأحدث المستجدات في المجالات ذات الصلة، ومناقشة أبرز التحديات العالمية في مجال مكافحة الجريمة، وسبل تعزيز الأمان.

وتعد القمة، التجمع الأكثر تأثيراً في العالم لمسؤولي إنفاذ القانون وخبراء الأمن وصناع القرار. وتستضيف على مدار أيامها الثلاثة، ست مؤتمرات ومعرضاً دولياً شاملاً. ويُتوقّع أن ينضمّ خلالها 15 ألف زائر إلى نخبةٍ من كبار الخبراء، الذين يجتمعون لمناقشة التقنيات الشرطية الأكثر ابتكاراً، وأحدث المستجدات في مجالات الحدّ من الجريمة ومكافحة المخدرات وعلوم الأدلة الجنائية والطائرات المسيرة ووحدات الكلاب البوليسية، ضمن جلسات ومحاور وورش عمل متعددة.

 

 

وستجمع القمة تحت مظلّتها أكثر من 230 متحدثًا رئيسياً، بمن فيهم يورغن ستوك، الأمين العام للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الإنتربول"؛ وكيشانت سيويل، مفوّض شرطة نيويورك؛ وبريندا لوكي، مفوض شرطة الخيالة الملكية الكندية؛ وروبي فلوريس، قائد شرطة لوس أنجلوس؛ وأندرو كوستر، والمفوض والرئيس التنفيذي لشرطة نيوزيلندا.

 

وتهدف جلسات القمة إلى دعم وتعزيز جهود المجتمع الشرطي العالمي ليخوض غمار المستقبل بثقة واستعداد أكبر، عبر الاستفادة من التقنيات الأكثر ابتكاراً، وإبرام شراكات تدعم التعاون والعمل المشترك وفقاً للمعايير الدولية.

 

 

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وسيُشارك في الحدث أكثر من 250 عارضاً محلياً ودولياً، يستعرضون أحدث التقنيات والابتكارات المستخدمة في مكافحة الجريمة. ومن هذه الشركات العارضة "رافايل" و"ديل" و"آيديميا" و"ريد بيكون" و"سيسكو" و"كانون" وغيرها الكثير.

 

واستقطبت القمة الشرطية العالمية 2023 كوكبةً من الرعاة البارزين، مثل المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دولة الإمارات العربية المتحدة بصفته الراعي الذهبي. كما أبرمت القمة شراكات استراتيجية مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الإنتربول" والمنظمة الأوروبية لشرطة الطرق "رودبول"، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة "يو إن أو دي سي"، وجهاز الشرطة الخليجية، والجمعية الدولية لقادة الشرطة "آي إيه سي بيه"، وغيرها.

 

 

وفي النسخة الأولى من الجوائز الشرطية العالمية، تحتفي القمة هذا العام، بالفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى ضمن فئات الجوائز السبع، من مسؤولي إنفاذ القانون الذين يحافظون على سلامة المجتمعات العالمية والمحلية مع تطبيق أعلى المعايير الدولية.

 

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