الأربعاء 1 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

ضبط 214 ألف قطعة ملابس مقلدة لـ 28 علامة تجارية عالمية في رأس الخيمة

ضبط 214 ألف قطعة ملابس مقلدة لـ 28 علامة تجارية عالمية في رأس الخيمة
28 فبراير 2023 13:16

كشفت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة عن ضبط ومصادرة 214,000 قطعة من الملابس المقلدة خلال الربع الأول من العام 2023، والتي بلغت قيمتها الأصلية 91,000,000 درهم.

وجاء الكشف عن هذه البضائع المقلدة كاستجابة فورية لشكوى إحدى الشركات القانونية المُوَكَّلة من قبل بعض أصحاب العلامات التجارية في الإمارة، حيث أفادت بوجود مستودع مهجور في إحدى مناطق إمارة رأس الخيمة يتضمن قطعاً لملابس مقلدة تحمل شعارات لـثمان وعشرين (28) علامة تجارية عالمية.

وأوضح فيصل عليون – مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية بالدائرة، بأن قسم الحماية التجارية في الدائرة قد استقبل شكوى تفيد بأن شركة من خارج إمارة رأس الخيمة تمارس الغش التجاري من خلال تخزين البضائع المقلدة في مستودعات مهجورة داخل الإمارة، ليتم نقلها فيما بعد إلى إمارات الدولة المختلفة لبيعها في الأسواق بأسعار أقل من قيمتها الفعلية للعلامة التجارية.

وعلى إثر الشكوى تم التنسيق مع إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة رأس الخيمة، لمداهمة الموقع ومصادرة كافة المركبات والبضائع المقلدة. كما تمت إحالة المتهمين للقضاء ليأخذ القانون مجراه. ونوه عليون بأن إلى خطورة شراء المنتجات المقلدة لما قد ينطوي على ذلك من مخاطر منها تغير خواص المنتج ولونه وتراجع جودته مع مرور الوقت مسبباً أضراراً على صحة وسلامة الأفراد.

أخبار ذات صلة
حاكم رأس الخيمة يستقبل الرئيس المشارك لمجلس الأعمال الإماراتي البريطاني
حاكم رأس الخيمة يستقبل سفير لوكسمبورغ
المصدر: الاتحاد - أبوظبي
دائرة التنمية الاقتصادية
رأس الخيمة
شرطة رأس الخيمة
آخر الأخبار
مالكو العقارات في أبوظبي مطمئنون لقوة سوق العقارات في العاصمة الإماراتية
الاقتصادي
مالكو العقارات في أبوظبي مطمئنون لقوة سوق العقارات في العاصمة الإماراتية
27 فبراير 2023
استخدام تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط لتعزيز مسيرة التحول الرقمي
الاقتصادي
استخدام تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط لتعزيز مسيرة التحول الرقمي
23 فبراير 2023
محمد أبو شهاب يلقي كلمة الإمارات أمام مجلس الأمن (من المصدر)
عربي ودولي
الإمارات تدعو لتكثيف الاستجابة الدولية الإنسانية لدعم سوريا
اليوم 01:44
مساعدات الإمارات لليمن شملت مختلف مناحي الحياة (أرشيفية)
عربي ودولي
خبراء ومحللون لـ«الاتحاد»: مساعدات الإمارات تعزز اقتصاد اليمن وتدعم العملة
اليوم 01:43
الرئيس السوداني السابق عمر البشير (أرشيفية)
عربي ودولي
السودان.. نقل عمر البشير إلى العناية المركزة
اليوم 01:42
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©