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الإمارات

«مالية الوطني» تناقش أثر «تشريعات العمل»

أعضاء اللجنة خلال الاجتماع (من المصدر)
28 فبراير 2023 02:29

دبي (الاتحاد)

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واصلت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي، في اجتماعها الذي عقدته  أمس  في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، برئاسة  الدكتور طارق حميد الطاير رئيس اللجنة، مناقشة موضوع أثر التشريعات المنظمة لأنشطة سوق العمل على المتغيرات الاقتصادية في الدولة، بحضور ممثلي وزارة الاقتصاد. وتم خلال الاجتماع تبادل الآراء والمقترحات حول محور أثر التشريعات المنظمة لأنشطة سوق العمل على المتغيرات الاقتصادية في الدولة. وتناقش اللجنة هذا الموضوع ضمن محوري: دراسة تأثير القانون في دعم المنشآت الاقتصادية في الدولة وتحقيق التوازن بين كافة أصحاب المصلحة.

الإمارات
المجلس الوطني الاتحادي
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