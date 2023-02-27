«مالية الوطني» تناقش أثر «تشريعات العمل»

دبي (الاتحاد)

واصلت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي، في اجتماعها الذي عقدته أمس في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، برئاسة الدكتور طارق حميد الطاير رئيس اللجنة، مناقشة موضوع أثر التشريعات المنظمة لأنشطة سوق العمل على المتغيرات الاقتصادية في الدولة، بحضور ممثلي وزارة الاقتصاد. وتم خلال الاجتماع تبادل الآراء والمقترحات حول محور أثر التشريعات المنظمة لأنشطة سوق العمل على المتغيرات الاقتصادية في الدولة. وتناقش اللجنة هذا الموضوع ضمن محوري: دراسة تأثير القانون في دعم المنشآت الاقتصادية في الدولة وتحقيق التوازن بين كافة أصحاب المصلحة.