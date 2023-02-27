اختتام فعاليات «الإمارات للمدارس والحضانات»

الشارقة (الاتحاد)

أسدل مركز إكسبو الشارقة الستار مساء أمس الأول على فعاليات معرض «الإمارات للمدارس والحضانات» الذي نظمه المركز للمرة الأولى، بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وبالتعاون مع هيئة الشارقة للتعليم الخاص، مسجلاً حضوراً لآلاف الزوار الذين اجتمعوا على مدار ثلاثة أيام للاطلاع على أفضل الفرص التعليمية على مستوى الدولة التي أتاحها المعرض.

وشكّل الحدث الذي شهد مشاركة واسعة من كبرى المؤسسات التعليمية والمدارس ورياض الأطفال ومراكز التعليم الخاص بالدولة، منصة علمية مهمة لأولياء الأمور للالتقاء مع ممثلي مؤسسات التعليم والحضانات وخدمات التعليم والتعرف على آليات وخطط التسجيل، إلى جانب تمكينهم من الحصول على إجابات وافية لكافة الاستفسارات والتواصل مع خبراء التعليم والتعرّف على آرائهم واكتشاف المسار التعليمي الأفضل للطفل.

وقال عبدالله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، رئيس مجلس إدارة مركز إكسبو الشارقة: يسرنا ما حققه معرض «الإمارات للمدارس والحضانات» من نجاح متميز سواء على صعيد المشاركة الواسعة من الجهات التعليمية أو على صعيد استقطاب شريحة واسعة من الزوار، وهو ما يعكس صوابية الخطط الاستراتيجية لغرفة الشارقة الرامية إلى دعم مركز إكسبو الشارقة وتمكينه من تنظيم واستضافة فعاليات ومعارض متخصصة في مجال التعليم تساهم في تعزيز مسيرة التنمية التعليمية في الدولة، وذلك انطلاقاً من أهمية ودور التعليم كمحرك رئيس في بناء القدرات التنافسية للدول والاقتصادات القائمة على المعرفة، مشيراً إلى الدور الذي لعبه الحدث في المساهمة بتوفير البيئة المحفزة للتطور التعليمي ومواكبة الاتجاهات العلمية الحديثة، وتبني أفضل الممارسات التي تكرس ريادة وتنافسية دول الإمارات في مجال التعليم.

من جانبه، أعرب سيف محمد المدفع، الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، إلى أن معرض الإمارات للمدارس والحضانات، شكّل إضافة نوعية لأجندة فعاليات مركز إكسبو الشارقة المتخصصة في مجال التعليم، والتي من أبرزها معرض التعليم الدولي الذي يحرص المركز على تنظيمه سنوياً بهدف دعم هذا القطاع في الدولة، معرباً عن سعادته بالنجاح الذي حققه المعرض والذي تمثل باستقطاب شريحة واسعة من الزوار إلى جانب تأكيد العارضين عزمهم المشاركة في الدورات القادمة من الحدث، مؤكداً أن النجاح الذي حققه المعرض يعد حافزاً لمركز إكسبو الشارقة نحو العمل على تطوير فعالياته في السنوات القادمة وتعزيز مكانته ليكون واحداً من أهم المعارض المتخصصة في مجال التعليم على مستوى الدولة والمنطقة.

إلى ذلك، أشاد عدد من المشاركين بأهمية المعرض ودوره في توفير منصة مهمة للترويج لبرامجهم التعليمية والتدريبية أمام شريحة واسعة من الزوار، إلى جانب تبادل الخبرات والتجارب والاطلاع على أحدث الأساليب والاتجاهات والممارسات التعليمية، حيث أعرب سامر سرحان مدير مدرسة المعرفة الدولية الخاصة عن دور المعرض في إتاحة الفرصة للمدرسة للتواصل مباشرة مع أولياء الأمور، وتقديم شرح تفصيلي لهم عن آليات التسجيل والبرامج التعليمية والتدريبية والترفيهية التي تقدمها للطلبة، في حين أشادت رباب شعلان مسؤولة التسجيل في مدرسة فيكتوريا الدولية في الشارقة بجهود مركز إكسبو الشارقة في تنظيم معرض الإمارات للمدارس والحضانات الذي مكّن المدرسة من استقطاب عدد جيد من الطلبة، مؤكدة عزم المدرسة المشاركة في الدورات القادمة للحدث.

تجمع علمي

شكّل المعرض تجمعاً علمياً ضم أفضل المدارس ومراكز التعليم الخاص بالدولة، وأتاح للزوار الفرصة للاطلاع على خيارات التعلّم النموذجية، والمناهج الدراسية، وأبرز ممارسات التعليم الشاملة، والتي قدمتها نخبة من كبرى المؤسسات التعليمية والمدارس والحضانات الحكومية والخاصة، ومن ضمنها مدارس الإمارات الوطنية، والمدرسة الأميركية الخليجية، ومدرسة الإبداع العلمي الدولية، ومدرسة فيلادلفيا الخاصة.