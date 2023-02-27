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«أبوظبي الحكومية» تستضيف جلسة أدوات النجاح

خلال الجلسة الحوارية (من المصدر)
28 فبراير 2023 02:29

أبوظبي (الاتحاد)

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استضافت أكاديمية أبوظبي الحكومية، جلسة حوارية رفيعة المستوى أقيمت بالتعاون مع مكتب التعليم التنفيذي في جامعة نيويورك أبوظبي، واستهدفت موظفي حكومة أبوظبي قدمها البروفيسور روب سولومون، نائب عميد كلية ستيرن للأعمال بجامعة نيويورك، والخبير في الاستراتيجيات والأعمال الدولية، وذلك تحت عنوان «القيادة العالمية: امتلاك أدوات النجاح». وقال الدكتور ياسر أحمد النقبي، المدير العام لأكاديمية أبوظبي الحكومية: «يسرنا الترحيب بالبروفيسور روب سولومون لتقديم هذه الجلسة الحوارية رفيعة المستوى، والتي ساهمت في تحفيز النقاشات النافعة حول العولمة في بيئة الأعمال، والممارسات المبتكرة اللازمة لمواجهة وتخطي التحديات المؤسسية المرتبطة بالإدارة العالمية».

أكاديمية أبوظبي الحكومية
جامعة نيويورك أبوظبي
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