سفير الدولة يقدم نسخة من أوراق اعتماده إلى «الخارجية التايلاندية»

بانكوك (وام)

قدم عبيد سعيد الظاهري نسخة من أوراق اعتماده، سفيراً لدولة الإمارات لدى مملكة تايلاند، إلى باكفات تانسكول مدير عام إدارة المراسم بوزارة الخارجية التايلاندية، وذلك بمقر الوزارة في العاصمة بانكوك. وأعرب الظاهري عن اعتزازه بتمثيل دولة الإمارات لدى مملكة تايلاند، وحرصه على تعزيز العلاقات الثنائية وتفعيلها في شتى المجالات، بما يسهم في دعم أواصر الصداقة بين البلدين. من جهته تمنى مدير عام إدارة المراسم بوزارة الخارجية التايلاندية للسفير التوفيق في مهام عمله، وتطوير العلاقات الثنائية وتعزيزها في مختلف المجالات التي تجمع البلدين، مؤكداً استعداد بلاده لتقديم كل دعم ممكن لتسهيل مهامه.