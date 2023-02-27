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حاكم رأس الخيمة يستقبل سفير أذربيجان

سعود القاسمي في حديث مع سفير أذربيجان (وام)
28 فبراير 2023 02:29

رأس الخيمة (وام)

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استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، بقصر سموه في مدينة صقر بن محمد أمس  التشين باغيروف، سفير جمهورية أذربيجان لدى الدولة، الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة تسلمه مهام عمله الجديد.
ورحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، بالسفير، متمنياً له التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله، بما يسهم في تعزيز علاقات التعاون بين البلدين الصديقين على مختلف الصعد.
من جانبه، عبر السفير التشين باغيروف عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة على كرم الضيافة وحسن الاستقبال.

رأس الخيمة
الإمارات
أذربيجان
سعود بن صقر القاسمي
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