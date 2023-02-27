الجرمن يترأس وفد الإمارات إلى مجلس حقوق الإنسان

جنيف (وام)

تشارك دولة الإمارات في اجتماعات الدورة الـ 52 لمجلس حقوق الإنسان التي انطلقت أمس وتستمر حتى 4 أبريل القادم، ويلقي خلالها رئيس وفد الدولة أحمد عبدالرحمن الجرمن، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، كلمة يستعرض فيها أهم إنجازات الدولة والدور البارز التي تقوم به في مجال حقوق الإنسان على الصعيد العالمي. وسيعقد الجرمن، خلال أعمال هذه الدورة التي يشارك فيها رؤساء حكومات ووزراء دول مختلفة، لقاءات مع رؤساء الوفود لتبادل الآراء حول المواضيع ذات الاهتمام المشترك. كما سيشارك وفد دولة الإمارات في حلقات النقاش التي ستطرح خلال الدورة حيث يسلط الضوء على جهود الدولة في مجالات تعزيز حقوق الطفل وأصحاب الهمم، وحرية الأديان، وحماية البيئة. وكان الجرمن قد صرح قبيل مشاركته بأن دولة الإمارات سنّت سلسلة من القوانين واللوائح التي كرست الحقوق الأساسية التي تنص على معاملة عادلة لجميع مواطنيها والمقيمين على أرضها ولا سيما النساء والأطفال والعمال وأصحاب الهمم على النحو المبين في دستور الدولة.

إحاطة

قال أحمد الجرمن: إن الإمارات طرف في الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وتعمل عن كثب مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها على الصعيد العالمي. وستنظم البعثة الدائمة للدولة لدى جنيف بالتعاون مع مكتب المبعوث الخاص بالتغير المناخي لدولة الإمارات إحاطة حول مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخCOP28 الذي ستستضيفه دولة الإمارات في دبي خلال نوفمبر 2023. كما سيفتتح رئيس الوفد معرضاً فنياً حول التنوع البيئي في الدولة في مقر الأمم المتحدة في جنيف سيحضره ممثلو الوفود ومسؤولو الأمم المتحدة.