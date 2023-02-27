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مجلس التوازن ينشئ منطقة حرة متخصصة في قطاع الدفاع والأمن

مجلس التوازن ينشئ منطقة حرة متخصصة في قطاع الدفاع والأمن
28 فبراير 2023 02:28

أبوظبي (وام)

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أعلن مجلس التوازن الصناعي إنشاء منطقة حرة متخصصة في قطاع الدفاع والأمن ضمن مجمع توازن الصناعي بأبوظبي. تبلغ مساحة المنطقة الحرة الجديدة 2.8 كيلومتر مربع، وتُخصَّص لمباشرة العمليات المتعلقة بالصناعات الدفاعية والأمنية، والأنشطة المرتبطة بها، وتشمل، على سبيل المثال، الأنشطة الإلكترونية والتكنولوجيا، والصناعات المعدنية الدقيقة، والسيارات، والسلامة والأمن، والبحث والتطوير، إلى جانب الخدمات المرتبطة بذلك بما فيها الخدمات اللوجستية. 
يُعدُّ مجمع توازن الصناعي في أبوظبي، مركزاً إقليمياً للصناعات الدفاعية والأمنية، ويوفِّر منطقة صناعية ذات مستوى عالمي مع مجموعة واسعة من المزايا، ومساحة مرنة، وبيئة عمل داعمة. 
ويوفّر المجمع بيئة مجتمعية مع مناطق ومرافق مشتركة، بما في ذلك المطاعم، وصالة الألعاب الرياضية والملاعب، والحدائق المفتوحة، فيما تتمتَّع الشركات، التي تتخذ من مجمع توازن الصناعي مقراً لها، بحلول عقارية صناعية متكاملة في موقع واحد، ما يسهِّل النمو خلال مراحل مختلفة من العمل عبر حلول قابلة للتطوير.

مجمع توازن الصناعي
أبوظبي
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