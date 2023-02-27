50 مليون درهم لـ«بيت الخير» الرمضانية

دبي (وام)

واصلت جمعية بيت الخير فعاليات حملتها الرمضانية «حتى تنفقوا مما تحبون» التي بدأت في الأول من رجب واستكملت كافة التحضيرات لتنفيذ حملة ناجحة وفعالة من المقرر أن تنفق 50 مليون درهم وتستهدف مساعدة 58 ألف أسرة ومحتاج خلال شهر رمضان المبارك. واستعدت الجمعية باستصدار كل التصاريح الرسمية الخاصة بفعاليات الحملة، وانتهت من عقد الاتفاقات المالية والترتيبات الخاصة بصرف قسائم المير الرمضاني كجمعية الاتحاد والجمعيات التعاونية وبعض المولات الكبرى داخل الدولة لصرف البطاقات الشرائية التي ستصدرها «بيت الخير» وقيمتها الإجمالية 4.5 مليون درهم وتتراوح قيمة البطاقة ما بين 1000 إلى 3000 درهم حسب عدد أفراد الأسرة يشتري بها المستفيدون المواد التموينية اللازمة كدعم غذائي للأسر في رمضان. كما يتم التحضير لمشروع «إفطار صائم» الذي يستهدف بشكل خاص العمال المقيمين حيث استعدت الجمعية باستصدار كل التصاريح الخاصة بإقامة مفاطر رمضان في المساجد وتوزيع الوجبات عند الإفطار وتوقيع التعاقدات الخاصة بالمطابخ المعتمدة لتوريد وجبات الإفطار المتكاملة ضمن شروط الصحة والسلامة وتنظيم جهود المتطوعين الذين سيقومون بالتوزيع، ومن المقرر أن يوزع المشروع يومياً ما لا يقل عن 15 ألف وجبة بقيمة إجمالية تبلغ 4.5 مليون درهم حيث تم دعوة الشركاء والجهات الداعمة للتبرع لرفد هذا المشروع بالمزيد. وتمتاز حملة هذا العام بتخصيص 29 مليون درهم مساعدات طارئة ومقطوعة لمعالجة الأزمات التي تعاني منها الأسر والحالات الضعيفة والمعسرة، حيث تكثر طلبات المساعدة في الشهر الفضيل لثقة المحتاجين برغبة المحسنين بالتصدق خلال رمضان، وقد بدأ تنفيذ هذا المشروع بالمساهمة في علاج المرضى الذين يمرون بحالات حرجة، آخرها مبلغ 50 ألف درهم للمساهمة في علاج طفل يعاني في ضمور العضلات الشوكي.