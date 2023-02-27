مريم المهيري: قطاع البناء والتشييد يسهم بشكل كبير في بصمتنا الكربونية

دبي (الاتحاد)

نظمت وزارة التغير المناخي والبيئة الحوار الوطني التاسع للطموح المناخي تحت شعار «خفض معدلات الكربون في قطاع البناء والتشييد».

وأكدت معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، في كلمتها التي افتتحت بها الحوار الوطني أن قطاع البناء والتشييد يسهم بشكل كبير في بصمتنا الكربونية الوطنية، ويشكل هذا القطاع 40% من انبعاثات غازات الدفيئة سنوياً على المستوى العالمي والذي يعتبر من أكثر القطاعات التي تنتج هذه الانبعاثات للاعتماد الكبير على الخرسانة التي تعد واحدة من أكثر المواد استخداماً على المستوى العالم. مضيفةً أنه يجب العمل الآن للحد من تأثير هذا القطاع على البيئة إذ إن الحد من انبعاثات الكربون له تأثير كبير على التغير المناخ وتخفيف حدته.

وأوضحت معالي مريم المهيري أنه سيتم التركيز على خمس فرص في قطاع البناء والتشييد بهدف تخفيف آثاره على التغير المناخي، وهي أولاً ضمان تبني ممارسات الشراء الأخضر من خلال اعتماد معايير الشراء التي تعزز الشراكة مع موردي المنتجات منخفضة الكربون، ثانياً تحديث أنظمة البناء للمباني الجديدة، ثالثاً العمل على تحديث المباني القائمة بهدف تحسين كفاءة الطاقة، أما الفرصة الرابعة فهي التركيز على استخدام الطاقة الشمسية الحرارية وأنظمة التبريد الأقل استهلاكاً للطاقة في المناطق السكنية، وأخيراً الحد من توليد النفايات والتشجيع على إعادة تدوير مخلفات البناء والهدم.

وأضافت أنه تماشياً مع عام الاستدامة، واستضافة دولة الإمارات للدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) فإننا نحرص على إبراز مستهدف الإمارات نحو الوصول للحياد المناخي بحلول 2050 من خلال إشراك القطاع الخاص في تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، والتكيف مع التغير المناخي، وتعزيز الممارسات المستدامة، وسيوفر COP28 فرصة للشركات لتبادل الخبرات وأفضل الطرق فاعلية لتحقيق المستهدف.

وأثنت معاليها في كلمتها خلال الجلسة على جهود الدار العقارية ومساهماتهم الفعالة في خفض معدلات الكربون نحو الوصول للحياد المناخي بحلول 2050.

عقدت الجلسة في العاصمة أبوظبي في المقر الرئيس لشركة الدار العقارية في ياس مول بمشاركة طلال الذيابي الرئيس التنفيذي للدار العقارية، وحضور (100) من ممثلي الجهات ذات العلاقة وممثلين من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص.