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«الاتحاد الخيرية» و«أم القيوين الخيرية» تعززان التعاون

«الاتحاد الخيرية» و«أم القيوين الخيرية» تعززان التعاون
28 فبراير 2023 02:28

عجمان (وام)

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 وقع الشيخ علي بن محمد بن علي النعيمي نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة الاتحاد الخيرية بعجمان، اتفاقية تعاون، مع عيسى علي سعيد بن حيول المدير العام لجمعية أم القيوين الخيرية، لتعزيز سبل التعاون في المجال الخيري والتنسيق في خدمة المجتمع والإنسان.
تهدف الاتفاقية إلى تبادل الخبرات وتوطيد العلاقات وبحث سبل التعاون بين الجانبين، لإسعاد المستفيدين من الأسر المتعففة وذوي الدخل المحدود، عن طريق تعزيز التنسيق المشترك في مجالات العمل الخيري والإنساني والخدمات التي يقدمها كلا الجانبين للمستفيدين.
حضر توقيع الاتفاقية، حارب العرياني الأمين العام لمؤسسة الاتحاد الخيرية وناصر الجنيبي المدير التنفيذي للمؤسسة.
وقال الشيخ علي بن محمد بن علي النعيمي: يأتي توقيع الاتفاقية في إطار استراتيجية المؤسسة الجديدة الممتدة حتى عام 2025، والتي ترتكز على 5 أهداف استراتيجية، من بينها بناء شراكات مستدامة لتحقيق جودة الحياة لأفراد المجتمع.

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