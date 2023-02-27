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مكتب وزارة الصحة بأم القيوين ينظم ماراثون «1 كم»

مكتب وزارة الصحة بأم القيوين ينظم ماراثون «1 كم»
28 فبراير 2023 02:28

أم القيوين (وام)

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نظمت إدارة التعزيز الصحي بوزارة الصحة ووقاية المجتمع ممثلة بالمكتب التمثيلي لوزارة الصحة ووقاية المجتمع بأم القيوين ماراثون واحد كيلومتر- (1كم) وذلك بهدف رفع مستوى الوعي الصحي العام بين أفراد المجتمع وللتوعية بأهمية اتباع أنماط الحياة الصحية، مثل تناول الغذاء الصحي، وممارسة النشاط البدني. ويأتي البرنامج في إطار البرامج التوعوية المجتمعية والمؤسسية التي تنظمها الوزارة والرامية إلى تعزيز جودة حياة أفراد المجتمع. وشارك في الفعالية 120 من المسؤولين وطلبة المدارس وموظفي المؤسسات الحكومية إلى جانب عدد من الكادر الطبي والتمريضي في الإمارة.  

وزارة الصحة ووقاية المجتمع
أم القيوين
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