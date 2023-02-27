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«أكاديمية قرقاش» تستقطب الدبلوماسيين والمهتمين بشؤون العمل الإنساني

«أكاديمية قرقاش» تستقطب الدبلوماسيين والمهتمين بشؤون العمل الإنساني
28 فبراير 2023 02:28

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، المركز الإقليمي الرائد والمختص بتنمية القدرات والكفاءات القيادية والدبلوماسية، عن إطلاق حملتها السنوية الجديدة لاستقطاب الطلبة الجدد لبرامجها الأكاديمية، والتي تشمل دبلوم الدراسات العليا في الدبلوماسية الإماراتية والعلاقات الدولية، وماجستير الآداب في الشؤون الدولية والقيادة الدبلوماسية، وماجستير الآداب في الأعمال الإنسانية التنموية للعام الدراسي 2023/ 2024.
ومن المتوقع للحملة التي أطلقت تحت شعار «نستثمر بالمستقبل» أن تتلقى إقبالاً لافتاً من الطلبة المستقبليين بمعدل أعلى من الحملات السابقة، خاصة وأن باب استقبال الطلبات مفتوح لجميع برامج الأكاديمية. حيث تم تصميم برامج أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية بشكل فريد ومصمم خصيصاً لتزويد الطلبة بمجموعة متكاملة من العلوم والمعارف لتمكينهم من تمثيل دولة الإمارات تمثيلاً مشرفاً في العديد من المحافل الدولية. وتشتهر الأكاديمية بمساقاتها الأكاديمية التي تهدف إلى تنمية القدرات الدبلوماسية والقيادية والإمكانات البحثية وتعزيز مبادرات قدرات الرأي. 

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طلب متزايد
تهدف الأكاديمية من خلال هذه الحملة إلى تلبية الطلب المتزايد من قبل الشباب الإماراتي على دراسة برامجها الأكاديمية التي تؤهلهم للعب دور محوري في تحقيق أهداف السياسة الخارجية لدولة الإمارات والمشاركة الفاعلة في مجالات الشؤون الدولية والعمل الإنساني.
وتتيح حملة «نستثمر بالمستقبل» أمام كافة الإماراتيين من الذكور والإناث تقديم طلباتهم لدراسة برامج الأكاديمية، فيما إذا كانوا حاصلين على درجة البكالوريوس وبمعدل تراكمي لا يقل عن 3.0 وحاصلين على درجة 6.5 كحد أدنى في اختبار مهارات اللغة الإنجليزية «آيلتس»، في حين سيطلب من المتقدمين الذكور إرفاق شهادة استكمال الخدمة الوطنية. هذا وسيتمكن أبناء المواطنات المقيمين في الدولة من التقدم لدراسة برنامج دبلوم الدراسات العليا في الدبلوماسية الإماراتية والعلاقات الدولية، ويشترط على المتقدمين لدراسة هذا البرنامج إضافة للشروط السابقة أن تكون أعمارهم 35 عاماً أو أقل وأن يكونوا قادرين على السفر والعمل خارج الدولة. ويمكن للمهتمين بالعمل في السلك الدبلوماسي ومجال الشؤون الدولية والعمل الإنساني، تقديم طلباتهم إلكترونياً قبل 27 مارس 2023.

أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية
الإمارات
العمل الإنساني
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