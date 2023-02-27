«مواصلات الإمارات» تدشن المرحلة التجريبية لتطبيق «حافلتي»

دبي (وام)

دشنت «مواصلات الإمارات» بالتعاون مع مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي المرحلة التجريبية لتطبيقها الذكي «حافلتي» والذي سيتاح استخدامه من قبل 100 ألف ولي أمر الطلبة المسجلين في المدارس الحكومية في إمارات الشارقة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة، وذلك دعماً لخططها الاستراتيجية لتحديث خدماتها في قطاع النقل المدرسي، وتعزيزًا لجهود التحول الرقمي الذكي في عملياتها المختلفة.

وأثنى عبدالله خالد الموسى، مدير قطاع النقل المدرسي بالإنابة في مواصلات الإمارات على الشراكة النموذجية والتعاون الفاعل مع مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، والذي أثمر عن العديد من المبادرات والمشاريع النوعية، ومن ضمنها إطلاق تطبيق (حافلتي) والذي يتمتع بمزايا وقدرات تقنية متقدمة، تجعل منه إضافة مهمة لجهود الشركة في الارتقاء بمستويات خدماتها في قطاع النقل المدرسي، وخطوة كبيرة للأمام تجاه تعزيز معايير الجودة والسلامة والراحة للطلبة على متن أسطول حافلاتنا المدرسية وكذلك تحقيق الاطمئنان لذويهم في الوقت نفسه، منوهاً بأن هذه المساعي تأتي تماشياً مع الجهود الحكومية الواسعة لإتمام التحول الذكي في الدولة، كما تلبي خطط الشركة في الرقمنة وتوفير الحلول والخدمات الذكية.

ولفت الموسى إلى أن التطبيق يقدم لمستخدميه من أولياء الأمور بعد تحميله وإتمام خطوات التسجيل البسيطة الكثير من الميزات المفيدة لهم، والتي من شأنها تعزيز مستويات السلامة والانضباط في تقديم الخدمة، حيث يمثل نافذة تقنية ذكية يطل منها الآباء والأمهات على حال أبنائهم أثناء رحلتهم المدرسية اليومية على متن الحافلات من خلال القدرة على الإشراف والمتابعة اللحظية لتفاصيل الرحلة، وتتبع موقع الطالب في الوقت الفعلي، وإدارة الحضور والانصراف، علاوةً على التواصل عبر التطبيق مباشرة مع فريق العمل الميداني في الحافلة، وتتبع تاريخ الرحلات المدرسية، والتفاعل من خلال لوحة معلومات حية، وغير ذلك من الميزات التقنية المتقدمة. وأضاف أن التطبيق يستهدف نحو 100 ألف ولي أمر في كل من المدارس الحكومية في إمارات الشارقة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة، حيث لا يشمل التطبيق في هذه المرحلة أولياء أمور الطلبة البنين الذين يدرسون في الحلقة الدراسية الثالثة في تلك الإمارات، لافتاً إلى أن المرحلة التجريبية الحالية ستقتصر على أولياء أمور الطلبة في رياض الأطفال والمرحلة الدراسية الأولى في أم القيوين، حيث سيعقبها إجراء تقييم دقيق لأداء التطبيق ومتابعة أي ملاحظات قد ترد من المستخدمين، قبل التوسع في نطاق عمل التطبيق في المراحل اللاحقة، والتي تمت جدولتها وفق خطة زمنية محددة.

تعاون

يذكر أن مواصلات الإمارات قد أطلقت بالتعاون مع مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي حملة إعلامية متكاملة بالتعاون مع الإدارات المدرسية للتعريف بالتطبيق وكيفية التسجيل فيه في أوساط أولياء الأمور المعنيين، علاوةً على شرح ميزاته والفوائد التي يقدمها لهم، وذلك لحثهم على تحميله تمهيداً للإفادة منه، وراعت أن يعمل التطبيق على مختلف الهواتف الذكية والأجهزة الذكية اللوحية، وأتاحته على متجر آبل للتطبيقات وكذلك غوغل بلاي لأجهزة الآندرويد، ليضاف إلى حزمة من التطبيقات والحلول الذكية التي تعتمدها الشركة في خدمات النقل المدرسي لديها.