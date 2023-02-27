السركال: شهر الابتكار علامة فارقة في مسيرة الدولة

دبي (الاتحاد)

اختتمت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية مشاركتها في شهر الإمارات للابتكار «الإمارات تبتكر» بتنظيم حفل ختامي لتكريم الشركاء والكوادر المبتكرة التي أسهمت في تطوير وإثراء بيئة العمل من خلال تقديم الحلول المبتكرة في قطاع الرعاية الصحية.

شهد حفل التكريم الدكتور يوسف محمد السركال، مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، والدكتورة كلثوم البلوشي، الرئيس التنفيذي للابتكار، ومدير مركز التدريب والتطوير في المؤسسة، وعدد من مديري الإدارات والكوادر البشرية، إلى جانب الشركاء الاستراتيجيين.

وقال الدكتور يوسف محمد السركال في كلمته الافتتاحية: «خلال مسيرتنا في دعم جهود الابتكار ضمن بيئة العمل المؤسسي، مررنا بالعديد من المراحل اللافتة، وفي كل عام، نشهد تطوراً لافتاً ونوعياً على هذه الثقافة التي باتت واقعاً ملموساً وممارسة يومية، نرى نتائجها وشواهدها في مختلف مجالات الرعاية الصحية، من خلال التكامل والتوافق بين الشركاء الاستراتيجيين الذين نعتبرهم عنصراً جوهرياً من عناصر النجاح، وركيزة محورية من ركائز تحقيق أهدافنا الاستراتيجية التي تتزامن مع رؤية (نحن الإمارات 2031)، وصولاً إلى مئوية الإمارات 2071 التي سترسخ استدامة قطاع الرعاية الصحية».

وأضاف: «مع اختتام هذا الشهر الذي بات يشكل علامة فارقة في مسيرة الدولة، ومن منطلق حرصنا في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية على إبراز مبتكرينا وتثمين جهودهم، وتسليط الضوء على الشركاء الاستراتيجيين وإبراز دورهم المحوري، جاء هذا الحفل لتكريمهم والتأكيد على مدى تقدير المؤسسة لدورهم، ومساندتها لمبتكريها عبر تبني أفكارهم ومشاريعهم التي تخدم مقاصدنا تجاه تطوير منظومة الرعاية الصحية التي نوفرها».

بدورها، أوضحت الدكتورة كلثوم البلوشي أن الشركاء الاستراتيجيين والمبتكرين أثروا الشهر بالمشاريع والمبادرات المبتكرة، وبالدعم والتعاون والمساندة، في صورة تعكس تكاملية الأدوار، وترسخ مفهوم وثقافة العمل الجماعي، مشيرة إلى أن المؤسسة قدمت ضمن أجندتها العديد من الفعاليات التي تنسجم مع أهداف شهر الابتكار، لا سيما استراتيجية المؤسسة للابتكار 2023 -2026 التي تم إطلاقها بالتزامن مع شهر الابتكار، والتي كانت حاضرة وبقوة في المشهد الابتكاري. وأوضحت أن المؤسسة استهدفت عبر مشاركتها في شهر الابتكار رفع وعي الموظفين من خلال ورشة عمل «تطوير النماذج التجريبية الأولية» وتشجيعهم وتمكينهم من تحقيق أفكارهم الابتكارية، كما استعرضت من خلال فعالية «عيادة البحوث» أحدث الأعمال البحثية لكوادرها البشرية، بهدف تشجيع وتمكين الموظفين، والعمل على تعزيز ثقافة البحث والابتكار من خلال عرض أحدث أعمالهم البحثية، فضلاً عن استعراض أفضل الممارسات وأحدث المشاريع في مجال الابتكار والاستدامة في القطاع الصحي من خلال «منتدى ومعرض الاستدامة والابتكار في الصحة» الذي نظمته المؤسسة بمستشفى القاسمي للنساء والولادة والأطفال في الشارقة.

استراتيجية

تضمن فعاليات الشهر إطلاق استراتيجية المؤسسة الابتكار في الصحة 2023-2026 كجزء من مشاركتها في معرض ومؤتمر الصحة العربي 2023، وتنظيم ندوات في مواضيع مختلفة في الابتكار، بالإضافة إلى تنظيم معرض «الصحة من خلال الفن» المصاحب لمنتدى الاستدامة والابتكار في الصحة، والذي تم من خلاله استعراض أعمالاً فنية ولوحات ورسوم تشكيلية تم تنفيذها من خلال إعادة تدوير مستلزمات طبية، إلى جانب مشاركة المؤسسة في معرض «الإمارات تبتكر» الذي نظمه مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي في القرية العالمية، وذلك بعدد من المشاريع المبتكرة والتي تعتمد على الذكاء الاصطناعي.