بلدية أبوظبي: الابتكار منهج بناء الخطط والرؤى

أبوظبي (الاتحاد)

أكد سيف بدر القبيسي، المدير العام لبلدية مدينة أبوظبي، أن مفهوم الابتكار أصبح في أدبيات قيادتنا الحكيمة المنهج الذي تُبنى عليه الخطط والرؤى، وتُنفذ من خلاله الطموحات، والمشاريع الحالية، وتُؤسس على أركانه آفاق المستقبل، لذلك لم يعد الابتكار ترفاً، أو قيمة ثانوية، بل تحول إلى المحرك الأساسي، والدافع الفعّال نحو المستقبل، وترسيخ التميز الذي نسعى من خلاله للارتقاء بخدماتنا، وتوفير منظومة من الإجراءات المستندة إلى روح الابتكار والإبداع من شأنها إسعاد المجتمع، والمساهمة الفعالة في دفع عجلة التنمية قُدماً.

جاء هذا في كلمته الافتتاحية لمنتدى الابتكار تحت عنوان: «التكنولوجيا الناشئة وتطبيقاتها في الخدمات الحكومية» الذي نظمه قطاع التخطيط الاستراتيجي وإدارة الأداء ضمن فعاليات وبرامج شهر الابتكار التي تم تنظيمها بتاريخ 27 فبراير 2023، تماشياً مع الأجندة الوطنية للابتكار وتحت شعار «الإمارات تبتكر 2023» الذي يهدف إلى المساهمة في تعزيز مكانة الدولة كمركز عالمي للابتكار، وتطوير الأفكار والقدرات المبتكرة، وخلق ثقافة ابتكار واسعة النطاق.

وبعد الجلسة الافتتاحية للمنتدى، شكرت بلدية مدينة أبوظبي الشركاء الاستراتيجيين والأكاديميين على مشاركتهم الفعالة في هذا المنتدى، وأكدت أنها ستعمل على تنظيم المزيد من المنتديات والفعاليات التي تساهم في تطوير الخدمات الحكومية، وتعزيز استخدام التقنية الناشئة في هذا المجال، وذلك بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، ونخبة من الأكاديميين، وعدد من الخبراء في التكنولوجيا ورجال الأعمال.

وقد عرض المتحدثون تجاربهم في استخدام التكنولوجيا الناشئة لتحسين الخدمات الحكومية، وجعلها أكثر فاعلية وسهولة في الوصول إليها.

وأكد المتحدثون خلال المنتدى على أهمية الاستثمار في التكنولوجيا الناشئة، وتطويرها لدعم الخدمات الحكومية، وتحقيق تقدم وتطور في هذا المجال. وشهد المنتدى حضور عدد من المسؤولين الحكوميين والشركات الخاصة، وتم خلاله مناقشة سبل التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لتطوير الخدمات الحكومية وتحسينها باستخدام التكنولوجيا الناشئة.