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جامعة الشارقة تستعرض أحدث نتائجها العلمية

من مشاركات الجامعة (وام)
28 فبراير 2023 02:27

الشارقة  (وام)

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عرضت المجموعة البحثية المتخصصة في الشبكات وأمن المعلومات، وهي إحدى المجموعات البحثية بمركز بحوث الأمن السيبراني وتحليل البيانات بجامعة الشارقة، تزامناً مع شهر الإمارات للابتكار لعام 2023م أهم النتائج والخطط البحثية التي يتم العمل عليها من قبل أعضاء الفريق البحثي المكون من الدكتور أحمد بوريدان مدير المركز، والدكتور زاهر الأغبري، والدكتور تامر ربيع، والدكتور إبراهيم كامل، والدكتور علاء الطويل، والدكتورة هنا مقات والباحثة سيدرا إسلام.
ويهدف الفريق البحثي للعمل على مجموعة متنوعة من البحوث العلمية في مجالات المعلومات وأمن الشبكات، لمساعدة المنظمات الحكومية والمؤسسات المحلية على حماية البنية التحتية للمعلومات الخاصة بها من الهجمات الإلكترونية وبشكل أكثر تحديدًا، مساعدة تلك المنظمات على تحديد التهديدات وحجم المخاطر وآلية اتخاذ التدابير الوقائية للتخفيف من تأثير الهجمات الإلكترونية المحتملة.
كما يهدف الفريق البحثي كذلك لتمكين المؤسسات من تنفيذ معايير الأمان وفق أفضل المعايير والنظم الصناعية والحكومية، في مجالات عدة منها، أمن الشبكات والأمن السيبراني، وإخفاء المعلومات، والتعلم الآلي والبرمجيات وهندسة النظم وحماية الخصوصية الشبكات الاجتماعية، وغيرها.
ويتناول المشروع البحثي الأول الذي تمت مناقشة نتائجه كيفية الكشف عن الهجمات الخاصة بنظام تحديد المواقع العالمي (GPS) والتخفيف من حدتها في شبكات الطيران المخصصة (FANETs)، والتي تستخدمها الطائرات بدون طيار خلال رحلاتها المختلفة، وبالتالي منع انحرافها أو السيطرة عليها من خلال استخدام إشارات مزيفة.
وفي الدراسة الثانية يقوم الفريق البحثي بتصميم نظام عمل يساعد في اكتشاف ومواجهة الأنشطة الضارة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، من خلال استخدام مجموعة من الخوارزميات لدراسة السلوك الخاص بأصحاب هذا التهديد والاختراق وبالتالي تسهيل عملية اكتشافه مستقبلاً وتحذير المستخدمين منه، وبصفة خاصة في عدد من التطبيقات المستخدمة بكثافة حالياً ومنها الفيس بوك، والتويتر، والإنستغرام، وغيرها.
كما يعمل الفريق أيضاً على دراسة متعلقة بالمنصات الإلكترونية الخاصة بشراء وتداول الأسهم في سوق الأوراق المالية، وكيفية توفير الحماية والأمن السيبراني لها لمنع الاختراق والتلاعب بأسعار الأسهم والتسبب في خسائر مادية كبيرة للاقتصاد والأشخاص المتعاملين في أسواق الأسهم المختلفة.

الشارقة
جامعة الشارقة
الأمن السيبراني
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