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«وام» تحتفي بختام فعاليات «شهر الإمارات للابتكار»

«وام» تحتفي بختام فعاليات «شهر الإمارات للابتكار»
28 فبراير 2023 02:27

أبوظبي (وام)

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شاركت وكالة أنباء الإمارات في فعاليات شهر الإمارات للابتكار «الإمارات تبتكر 2023» الذي يأتي تجسيداً لرؤية القيادة الرشيدة لترسيخ ثقافة الابتكار وتحويلها إلى أسلوب حياة في المجتمع، ومنهاج عمل في المؤسسات كافة. وحرصت الوكالة على تبني أفضل الممارسات الوطنية والعالمية بشأن مفهوم الابتكار من خلال تدشين وإنجاز العديد من المبادرات والمشروعات، وتبني منهجية قائمة على الابتكار في مختلف مراحل دورة عملها.
وقد أطلقت في هذا الصدد نظام «وام الإخباري»، النظام الرقمي الأول من نوعه في المنطقة الذي تمت برمجته وتطويره بسواعد وطنية متبعاً أفضل الممارسات الإعلامية العالمية، والذي تم تدشينه خلال أعمال الكونجرس العالمي للإعلام الذي عقد شهر نوفمبر الماضي. يمثل «وام الإخباري» بوابة ذكية متكاملة تعمل على تسهيل تدفق المعلومات وإدارتها وإنجاز التغطيات الإعلامية المتنوعة حتى وصولها إلى وسائل الإعلام بشتى مجالاتها، مستهدفاً سرعة إنجاز العمل الصحفي، إلى جانب توفيره لحلول رقمية متطورة وتوظيف أحدث التقنيات البرمجية بشكل مبتكر ومتكامل ومستمر بما يحافظ على سرية البيانات وسلامتها اعتماداً على أعلى المعايير العالمية في مجال أمن المعلومات. واستضافت «وام» عدداً من الفعاليات والمبادرات ضمن شهر الابتكار، منها ورشة تعريفية للموظفين بعنوان «الابتكار» لتعريفهم بمفهوم الابتكار الحكومي، وشرح رؤية الابتكار في الحكومة الاتحادية، وكيفية ترسيخ وتطبيق هذا المفهوم بوصفه عملاً مؤسسياً يومياً من خلال تغيير نمط التفكير والاهتمام بكل الأفكار التي يمكن أن تصبح مبادرات تتوافق مع الخطة الاستراتيجية الوطنية للابتكار. وفي ختام شهر «الإمارات للابتكار» احتفت وكالة أنباء الإمارات اليوم بتكريم الموظفين والموظفات المشاركين في مسابقة «وام تبتكر 2023» التي تم إطلاقها بداية شهر فبراير الجاري بهدف تحفيز الموظفين على الإبداع والابتكار، وإتاحة الفرصة أمامهم للتنافس في تقديم مقترحات فاعلة للارتقاء بمستوى الأداء في الوكالة.

وكالة أنباء الإمارات
شهر الإمارات للابتكار
الإمارات تبتكر
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