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تدريب تقني لموظفي «الاتحادية للموارد البشرية»

تدريب تقني لموظفي «الاتحادية للموارد البشرية»
28 فبراير 2023 02:27

دبي(وام)

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عقدت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، ضمن فعالياتها في شهر الابتكار «الإمارات تبتكر»، ورشة تدريبية حول تقنية ChatGPT، وأحدث تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وآلية عملها، واستخداماتها، لخدمة العمل الحكومي. 
تناولت الورشة أسباب الزخم الذي يحظى به ChatGPT إضافة إلى أهم الفرص التي يتيحها للمؤسسات، والتحديات المصاحبة لذلك، وتم استعراض أبرز الاختلافات بينه وبين التطبيقات السابقة للذكاء الاصطناعي، وتأثيراته على تحسين تجربة المتعاملين. وجرى تنفيذ بعض التجارب والتمارين العملية حول استخدامات ChatGPT، وغيره من تطبيقات الذكاء الاصطناعي، بمشاركة عدد من موظفي الهيئة، وموظفي هيئة دبي للطيران المدني، الذين أبدوا تفاعلاً كبيراً مع هذه التقنية، واستعداداً لتوظيفها في سبيل تطوير العمل، ورفع مستوى مهاراتهم.

الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية
الإمارات تبتكر
شهر الابتكار
الذكاء الاصطناعي
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