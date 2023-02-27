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تطوير برامج «أبوظبي المهني» وفق «التلمذة المهنية»

أحمد بن حمدان خلال زيارته جناح «أبوظبي المهني» في المعرض (من المصدر)
28 فبراير 2023 02:27

أبوظبي (الاتحاد)

 يعمل معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني، التابع لمركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، على تطوير برامجه المتخصصة كافة لتكون وفق نظام «التلمذة المهنية» الذي يستغرق عامين.
وأعلن المعهد تفاصيل هذه الخطة التطويرية خلال مشاركته الأسبوع الماضي في «آيدكس 2023» و«نافدكس 2023»، حيث زار الشيخ أحمد بن حمدان آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، جناح المعهد، واطلع على المشروعات الثلاثة المبتكرة التي استعرضها طلبة المعهد خلال المعرضين، وهي مشروع طائرة من دون طيار لمكافحة الحريق، ومشروع مركبة مزودة بنظام رادار لاسلكي وكاميرا رؤية ليلية ونظام تسلق السلالم كنظام متكامل للتصدي للحرائق عن بُعد، ومشروع النظام الأوتوماتيكي لغسيل السيارات.
وأوضح الدكتور عبدالرحمن جاسم الحمادي، مدير عام معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني، أن نظام «التلمذة المهنية» يستغرق عامين، بحيث يكون العام الأول أكاديمي يركز على الجانب المعلوماتي والعلمي والمختبري في المؤسسات التعليمية، فيما يكون العام الثاني ميدانياً وعملياً في المؤسسات الصناعية المتخصصة، تحت إشراف ومشاركة الدعم الأكاديمي المباشر خلال العمل الفعلي في المؤسسات الصناعية، وهو الأمر الذي يعني تخريج كفاءات وطنية قادرة على التفاعل الفوري، وتلبية واجبات العمل المتطور في هذه المؤسسات، ومواكبة التطور الصناعي في كل الأوقات. 

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مشروعات
قال د.عبدالرحمن جاسم إن المشروعات التي استعرضها الطلبة خلال مشاركتهم في «آيدكس 2023» عكست قدراتهم المتميزة ومدى تطور المناهج التطبيقية المعمول بها في كافة المؤسسات التابعة لـ«أبوظبي التقني» ومنها معهد أبوظبي المهني، الذي يطرح نخبة مختارة من البرامج الفنية والمهنية المتميزة.

معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني
مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني
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