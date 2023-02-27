قمة «ألف للتعليم 2» تنطلق بعد غد

دبي(الاتحاد)

استكملت «ألف للتعليم»، الشركة العالمية الرائدة في مجال تكنولوجيا التعليم والتي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، التحضيرات لإقامة «قمة ألف للتعليم» يوم 2 مارس 2023 في متحف المستقبل في دبي. وتحمل القمة شعار «مستقبل التعليم في عالم التحول الرقمي»، وتأتي تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة بمواصلة تطوير المنظومة التعليمية في الدولة من خلال تعزيز استخدام التقنيات المبتكرة.

وستشهد «قمة ألف للتعليم» مشاركة نخبة من الخبراء والمختصين وصناع القرار، من أبرزهم معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير التربية والتعليم، ومعالي سارة الأميري، وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة. وستشمل قائمة المتحدثين خلال القمة عدداً من شركاء ألف للتعليم من ذوي الاختصاص من جهات محلية ومؤسسات عالمية رائدة

تتمحور القمة حول عدد من المواضيع الرئيسية، بما فيها مستقبل التعليم الافتراضي، والتعليم في الميتافيرس، والتعلم الذاتي، والتعلم المشخصن، والتعلم باستخدام أحدث الحلول التقنية والذكاء الاصطناعي التوليدي. وستشكل قمة ألف للتعليم ملتقى يجمع الخبراء ورواد القطاع وصنّاع القرار من مختلف أنحاء العالم لمشاركة معارفهم وخبراتهم والتباحث حول أفضل الممارسات وأحدث الحلول الرقمية لمواجهة تحديات قطاع التعليم على المستوى العالمي. علاوةً على ذلك، ستسلِّط القمة الضوء على أحدث استخدامات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات في مجال تكنولوجيا التعليم.

محطة مهمة

قال جيفري ألفونسو، الرئيس التنفيذي لشركة «ألف للتعليم»: «نحن على ثقةٍ بأنَّ قمة ألف للتعليم ستمثلُّ محطة مهمةً للمساهمة في تعزيز تكنولوجيا التعليم واستكشاف استراتيجيات متنوعة والبحث في كيفية اعتمادها في قطاع التعليم. ومن خلال هذه القمة، ستتم استضافة الرواد والمبتكرين والخبراء في هذا المجال من جميع أنحاء العالم وإتاحة الفرصة للتباحث حول أحدث التقنيات التي من شأنها دفع عجلة الابتكار في حلول تكنولوجيا التعليم، ومن أبرزها الميتافيرس والواقع المعزز والواقع الافتراضي، كما ستوفر القمة مساحةً لاستكشاف آفاق التعليم في ظل التغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم الرقمي.

وستأتي مخرجات القمة على شكل نتائج وتوصيات لما ستتم مناقشته من أحدث الأفكار العالمية وأفضل الممارسات وأحدث الاتجاهات والتطورات في قطاع تكنولوجيا التعليم.

هذا وستركز القمة على طرح ومناقشة العديد من التحديات التي يواجهها قطاع التعليم وكيفية معالجتها، من خلال الحوارات والندوات المثمرة التي ستوفرها القمة، وسيشارك بها أفضل الخبراء والمختصين وصناع القرار من مختلف أنحاء العالم، لتقديم أحدث الحلول الرقمية التي من شأنها النهوض بالقطاع».

قنوات

قالت الدكتورة عائشة اليماحي، مستشارة مجلس إدارة شركة «ألف للتعليم»: «يسعدنا تنظيم قمة ألف للتعليم، حيث نعمل دائماً على تعزيز قنوات التواصل وبناء العلاقات مع أبرز روَّاد قطاع التعليم والاطلاع على أفضل الممارسات وأحدث التطورات التكنولوجية المبتكرة في هذا القطاع على مستوى العالم».