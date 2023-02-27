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الإمارات

«التربية» و«تنافس الكوادر»  يبرمان مذكرة تفاهم

خلال توقيع المذكرة (وام)
28 فبراير 2023 02:27

دبي (وام)

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 أبرمت وزارة التربية والتعليم، ومجلس تنافس الكوادر الإماراتية مذكرة تفاهم، بشأن دعم الجهود، لتعزيز دور الكوادر الإماراتية في التنمية الاقتصادية عبر العمل في القطاع الخاص، وتوثيق أفضل الممارسات التي تسهل انخراط الشباب الإماراتي في مؤسسات القطاع الخاص. 
وقع المذكرة الدكتور محمد بن إبراهيم المعلا، وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون الأكاديمية، وغنام المزروعي، الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، بحضور عدد من المسؤولين من كلا الطرفين. 
وأكد الدكتور محمد المعلا، أن وزارة التربية والتعليم ومن منطلق اختصاصاتها، فإنها تتولى مهمة إعداد وتطوير معايير المؤهلات والمهارات المطلوبة لجميع المهن والوظائف في الدولة، وتضع المعايير اللازمة للاعتراف بالشهادات العلمية والخبرات السابقة لانتقال الأفراد بين مسارات ومؤسسات التعليم العام والعالي والتدريب المهني والفني والتقني الحكومي والخاص داخل وخارج الدولة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، وفقاً لمنظومة المؤهلات الوطنية المعتمدة. 
من جانبه، أكد غنام المزروعي أهمية توقيع مذكرة التفاهم بين وزارة التربية والتعليم ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية في دعم وتعزيز جهود التوطين في القطاع الخاص في مجال التعليم، موضحاً أن المذكرة توفر إطار التعاون بين الوزارة ومنصة نافس التابعة للمجلس.
وتسهم في تبادل المعرفة والتجارب المؤسسية بين الطرفين على المستويات كافة وفقاً للنظم القانونية النافذة، فضلاً عن التعاون في مجال تنفيذ ومتابعة تطبيق الأهداف والتشريعات والبرامج الخاصة بعملهما.

وزارة التربية والتعليم
الإمارات
التنمية الاقتصادية
القطاع الخاص
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