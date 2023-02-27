5.1 مليون زيارة للعيادات الخارجية في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

حققت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، أكبر شبكة للرعاية الصحية وإحدى الشركات التابعة لـ«بيورهيلث»، أكبر منصة رعاية صحية متكاملة في دولة الإمارات خلال 2022 إنجازات كبيرة.

ومن أبرز هذه الإنجازات إغلاق مراكز اختبار كوفيد-19وتسجيل 5.1 مليون زيارة لمراجعي العيادات الخارجية على مدار العام، وتم إجراء ما مجموعه 42 ألف عملية جراحية في المنشآت الصحية التابعة لمجموعة «صحة» في كافة أنحاء أبوظبي، بالإضافة إلى استكمال 1.7 مليون استشارة عن بعد في العيادات الخارجية، وبحلول نهاية عام 2022 أصبح لدى «صحة» 25 برنامج إقامة معتمداً و2532 منشوراً علمياً (من 2010 إلى 2021)، فضلاً عن تدريب 607 ممرضات وممرضين (من 2011 إلى 2022).

وقال سعيد جابر الكويتي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «صحة»: إن «صحة» ملتزمة بتطوير خدماتها من خلال تبني الممارسات المبتكرة لتظل توفر لأبناء مجتمعها أفضل رعاية صحية عالية الجودة ومن خلال توفير أحدث الأبحاث العلمية والموارد التعليمية والتطورات التكنولوجية لطواقمنا الطبية، نثق بقدرتنا على مواصلة الارتقاء بصحة ورفاهية أفراد مجتمعنا وتزويدهم بخدمات صحية عالمية المستوى في أبوظبي.

من جهته قال راشد القبيسي، رئيس شؤون الشركات في مجموعة «بيورهليث» لـ«وام»: إن مجموعة «بيورهيلث» تفخر بإنجازات شركة «صحة» خلال السنوات الماضية، وتعكس إنجازات عام 2022 التزامنا بتعزيز قطاع الرعاية الصحية في الدولة، بما يتماشى مع رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030.

واستفاد المرضى من الاستشارات الرقمية المتخصصة من أمهر الأطباء المتمرسين، شملت مجموعة واسعة من الاضطرابات الصحية، بما في ذلك الأمراض المزمنة مثل مرض السكري وارتفاع ضغط الدم، إلى جانب خدمة توصيل الأدوية إلى المنازل أو استلامها من الصيدليات واختيار البدائل الدوائية المناسبة لاحتياجاتهم.

وفيما يتعلق بالشراكات وجهود التوسعة، قال القبيسي: إن«صحة» دعمت مستشفى «سلمى» في توسيع خدماته من 83 سريراً إلى 226 سريراً خلال العام 2022، وتوفير 52 سريراً في مدينة الشيخ خليفة الطبية (بسعة 90%) و27 سريراً في مستشفى العين (بسعة 90%)، مع خطط لإضافة 100 إلى 140 سرير خلال العام 2023 مع 65 سريراً في مستشفى الرحبة.

أما بالنسبة للمنشآت التي حققت الأداء الأفضل في تقديم خدمات صحية عالية الجودة، فقد حصلت مدينة الشيخ خليفة الطبية ومستشفى الكورنيش ومستشفى مدينة زايد على أعلى التصنيفات للعام 2022، بناءً على مؤشر جودة الرعاية الصحية في أبوظبي.