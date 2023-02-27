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خطة لتشجيع الاستثمار والتوسع في 5 تخصصات طبية نادرة بدبي

عوض الكتبي خلال تدشين مركز علاج النوبات القلبية بحضور ماجد القاسمي (من المصدر)
28 فبراير 2023 02:28

سامي عبد الرؤوف (دبي)

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أعلن عوض صغير الكتبي، المدير العام لهيئة الصحة بدبي، خطة لتشجيع الاستثمار والتوسع في التخصصات الطبية النادرة، بالتعاون مع القطاع الصحي الخاص، لتعزيز توفير كافة خدمات الرعاية الصحية وتعزيز السياحة الصحية في دبي، وذلك ضمن استراتيجية لتشجيع الاستثمار بالقطاع الصحي في دبي بدأت هيئة الصحة في تنفيذها. 
وأشار الكتبي، إلى أن الهيئة تعمل حالياً على توجيه القطاع الخاص إلى التخصصات ذات الأولوية للاستثمار والتوسع، وهي 5 تخصصات طبية، هي: أمراض العظام بأنواعها والسرطان والعناية المركزة وطب الطوارئ والأمراض المعدية، وإعادة التأهيل، بالإضافة إلى المهن المساندة، وأبرزها التمريض. 
ولفت إلى أنه تم إبلاغ القطاع الخاص بضرورة الاستثمار في مجال تدريب المهنيين الصحيين، حيث يوجد «نقص حاد» على المستوى العالمي في هذا المجال، بالإضافة إلى أن الأسواق الصحية الكبرى تأخذ حالياً من الكفاءات والخبرات المتميزة الموجودة في منطقة الخليج العربي.  وكشف أنه في الوقت الحالي تم بدء توفير برامج تدريبية لتأهيل الأطباء، حيث يوجد تدريب حالياً لنحو 120 طبيب امتياز في المرافق الطبية الخاصة بإمارة دبي، وسيتم فتح 20 تخصصاً لـ «أطباء الإقامة» للتدريب الأطباء الخريجين الجدد الحاصلين على الامتياز، بحيث يتم تسجيلهم في التخصصات التي يرغبون بها. 
جاء ذلك في تصريحات صحفية على هامش تدشين عوض الكتبي، مركز علاج النوبات القلبية في مستشفى الزهراء دبي، بحضور الشيخ ماجد بن فيصل القاسمي، العضو المنتدب، المدير العام لمستشفى الزهراء.
وأشار الكتبي، إلى أن القطاع الصحي الخاص يمثل 80% من خدمات الرعاية الصحية في دبي، بينما يمثل القطاع الحكومي 20%، واصفاً القطاع الصحي الخاص بأنه «العمود الفقري» في توفير الرعاية الصحية، وأنه قادر على توفير أفضل الخدمات وفق المعايير العالمية. 
ولفت إلى من ضمن خطة الهيئة إيجاد البنية التشريعية والإجرائية لتشجيع الاستثمار الصحي بدبي، وإيجاد وظائف للخريجين الجدد من الأطباء والطواقم التمريضية ممن تعلموا وتدربوا داخل الدولة، معلناً أن هناك نمواً في الاستثمارات في القطاع الصحي بدبي، سواء من خلال استثمارات جديدة أو التوسع في المرافق الطبية القائمة، وهذا النمو بمعدلات تقارب مستويات ما كانت عليه قبل جائحة «كوفيد - 19». 
وقال الشيخ ماجد بن فيصل القاسمي، المدير العام لمستشفى الزهراء دبي: «المستشفى الزهراء هو المرفق الطبي الوحيد في المنطقة الذي يجمع بين الأنظمة المبتكرة والمتقدمة في جناح واحد. هدفنا في جميع المجالات هو جلب أحدث ابتكارات التقنيات الطبية لصالح المرضى».

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