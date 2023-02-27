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الإمارات

إهمال مرض القرنية المخروطية يهدد بفقدان النظر

ديفيد غريتز
28 فبراير 2023 02:28

أبوظبي (الاتحاد)

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يعمل مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي على نشر الوعي حول القرنية المخروطية، وهو مرض يتطور تدريجياً ومن الممكن أن يسبب العمى في حال إهمال علاجه. ومن هذا المنطلق، يعتزم معهد العيون وقسم البحوث في مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي إجراء دراسة لقياس مدى انتشار مرض القرنية المخروطية في دولة الإمارات لفهم المرض وعلاجه بأسلوب أكثر كفاءة.
ويتم اكتشاف مرض القرنية المخروطية عادة في عمر المراهقة أو في العشرينيات، لكن يمكن حدوثه أيضاً في مرحلة الطفولة. ومع ذلك، فإن السبب المباشر لحدوث هذا المرض غير معروف، ولا توجد أمراض أو إصابات في العين تفسر سبب ضعف بنية القرنية وتغير شكلها. ولذلك، فإن دور الفحوصات الوقائية والكشوفات الدورية هام للغاية، ليتمكن الفريق الطبي من تقديم العلاج المناسب لإدارة الحالة بالشكل الأمثل.
 وقال الدكتور ديفيد غريتز أخصائي أمراض القرنية وعيوب البصر الانكساري في معهد العيون بمستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي: «يسعى مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي لتعزيز البحوث المتقدمة لتلبية الاحتياجات الطبية المعقدة في المجتمع وهذا أحد الأهداف الرئيسة له. ونهدف إلى دراسة مدى انتشار مرض القرنية المخروطية على المستوى المحلي، بما يدعم جهودنا بالتعاون مع الجهات المعنية في دولة الإمارات لتطوير برنامج وطني شامل لفحوصات القرنية المخروطية، وتلبية احتياجات المجتمع بشكل أكبر».
وأضاف الدكتور غريتز: «يمكن الوقاية من تفاقم مرض القرنية المخروطية وخسارة النظر بسببه من خلال اكتشافه مبكراً والبدء بعلاجه».

مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي
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