اتفاقية شراكة بين «تدوير» و«سولو»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة أبوظبي لإدارة النفايات (تدوير)، الجهة المسؤولة عن تطوير وتوفير خدمات إدارة النفايات في إمارة أبوظبي، عن توقيع اتفاقية تعاون مع شركة سولو، إحدى أهم الشركات المتخصصة في تصنيع حاويات النفايات وحلول إدارة النفايات الذكية على مستوى العالم مع عمليات تنتشر في فرنسا وألمانيا والسويد. وتهدف الاتفاقية إلى استكشاف الشراكات المحتملة للارتقاء بمستوى حلول الإدارة المستدامة للنفايات في جميع أنحاء أبوظبي وخارجها.

ويتطلع الطرفان بموجب الاتفاقية إلى دعم مساعي تطوير منظومة الإدارة المتكاملة للنفايات في أبوظبي، إلى جانب دراسة آفاق استخدام المواد المعاد تدويرها في عمليات التصنيع. ومن ناحية أخرى، تُمهد الاتفاقية الطريق أمام توفير المزيد من خدمات جمع النفايات في دولة الإمارات وغيرها من الأسواق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك بالاستفادة من أحدث التقنيات الكفيلة بتحقيق طموحات الدولة بشأن التحول نحو الاقتصاد الدائري. وقال المهندس علي الظاهري، الرئيس التنفيذي للشركة: «تنسجم الاتفاقية مع التزامنا ببناء الشراكات مع المؤسسات الرائدة في قطاع إدارة النفايات، بهدف الحفاظ على استدامة البيئة ونظافتها في دولة الإمارات، وترمي الاتفاقية إلى تعزيز الممارسات المستدامة في جميع أنحاء أبوظبي، وزيادة معدلات إعادة تدوير النفايات وإعادة استخدامها والحد منها، وتحويل النفايات بعيداً عن المكبات. كما نتطلع من خلال الاتفاقية للعمل معاً وتجاوز جميع التحديات من خلال اتباع أفضل الممارسات وزيادة الوعي بأهمية تدوير النفايات».

ومن جانبه، قال ميشيل كمبينسكي، رئيس مجموعة سولو: «تنشط سولو في منطقة الشرق الأوسط منذ أكثر من ثلاثة عقود، حيث تعمل على تقديم الدعم في مجال إدارة النفايات مستفيدة من خبرتها في مجال خدمات ومنتجات التجميع المسبق للنفايات، وتتمثل رؤيتنا في تقديم الحلول القادرة على تحويل نفايات اليوم إلى موارد للمستقبل. وتجسد الاتفاقية هذا الهدف المشترك بين مجموعتنا وشركة «تدوير» لرسم ملامح مستقبل أفضل للأجيال المقبلة، وذلك بما ينسجم مع حرصنا المستمر على تعزيز العمل مع مختلف الشركاء في الدولة للمساهمة في بناء الاقتصاد الدائري». تعتمد «تدوير» استراتيجيات مستقبلية لإدارة النفايات، بما ينسجم مع أجندة الاستدامة في دولة الإمارات، بما فيها تطوير البنى التحتية عالمية المستوى لإدارة النفايات، والحلول المبسطة لتجميع النفايات، وخدمات إعادة التدوير. ستواصل تدوير أداء مهامها الميدانية في أبوظبي لتعزيز الوعي وبناء ثقافة إعادة تدوير النفايات والتخلص منها عبر مختلف المجتمعات والمؤسسات.

5 عقود

وقعت «تدوير» مؤخراً خمسة عقود تشغيلية بأكثر من 2 مليار درهم إماراتي، وذلك على هامش أعمال معرض ومنتدى «إيكويست 2023». وستلعب هذه الشراكات دوراً محورياً في تكريس مكانة دولة الإمارات الرائدة في مجال الحفاظ على البيئة وإدارة الموارد، كما ستدعم مساعي الدولة في رسم ملامح مستقبل مستدام للأجيال الجديدة.