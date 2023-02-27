بلدية الظفرة تبدأ تقييم الشركات المشاركة في مسابقة المشاريع المستدامة

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

بدأت بلدية منطقة الظفرة أعمال تقييم الشركات المشاركة في مسابقة المشاريع المستدامة على مستوى مدن المنطقة، وذلك من خلال زيارات ميدانية إلى مواقع الشركات للوقوف على التزام تلك الشركات بالمعايير كافة والاشتراطات الموضوعة والخاصة بمعايير الاستدامة.

وتستهدف المسابقة الشركات ذات التصنيف الخامس والسادس العاملة في قطاع البناء والإنشاء بالمنطقة، وذلك لضمان تنفيذ المشاريع بصورة آمنة على صحة وسلامة العاملين فيها. والمسابقة هي استحداث جائزة للكيانات الأكثر استدامة أثناء تنفيذ المشاريع، حيث تم استقبال طلبات الشركات الراغبة في دخول المسابقة منذ بداية السنة، ويتم تقييمها من قبل لجنة مشكلة وحسب المعايير المعتمدة لتقييم المشاركين، ومن ثم يتم تكريم الفائزين.

وتهدف المسابقة إلى تشجيع وتحفيز الشركات على رفع مستوى الأداء البيئي داخل مواقع البناء والإنشاء، والتقليل من الحوادث المهنية داخل مواقع البناء والإنشاء، بالإضافة إلى التقليل من أضرار تأثير المواقع الإنشائية على المظهر العام والصحة العامة، والترويج للممارسات البيئية الصحيحة وتعميمها على جميع الشركات، وتشجيع الشركات على استخدام المواد والأدوات والممارسات ذات التأثير المنخفض على البيئة.

وتأتي المسابقة تماشياً مع الأولويات الاستراتيجية التي تتضمن شراكات فعالة وهادفة مع الشركات العاملة في قطاع البناء والإنشاء، وإمارة تتميز بمظهرها العام ومرافق وبنى تحتية رائدة تعزز نمط الحياة، ونمو عمراني متكامل ومستدام يلبي تطلعات المجتمع، وبناء منظم وآمن وفق أفضل معايير البناء.

وتحرص بلدية الظفرة على التواصل الفعال والبناء مع المكاتب الاستشارية وشركات المقاولات، وتنفيذ العديد من ورش العمل واللقاءات المتواصلة مع المعنيين والعاملين في قطاع البناء والتشييد من مقاولين ومكاتب استشارية ومنشآت هندسية بهدف تعزيز مكانة منطقة الظفرة عن طريق توفير مبانٍ آمنة وصحية ومستدامة للجميع، وسعياً من البلدية إلى توعية المتعاملين بالقوانين كافة واللوائح والإجراءات والتعاميم التي تنظم أعمال البناء، لتعزيز كفاءة إدارة الأصول والبنى التحتية والمرافق العامة، والحفاظ على فعاليتها لتعزيز جاذبية الإمارة ونمط وجودة الحياة.

وتهتم البلدية بتطبيق معايير كودات أبوظبي الدولية للبناء التي تؤدي إلى إطالة العمر الافتراضي للأبنية، وجعلها أكثر أمناً، مع تزويدها بأعلى متطلبات البيئة والصحة والسلامة، بالإضافة إلى تخفيض تكلفة صيانتها على المدى الطويل، وكذلك تكلفتها التشغيلية.