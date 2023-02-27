«صحية الوطني» تناقش «الأمن المائي»

أبوظبي (الاتحاد)

ناقشت لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته عن بُعد أمس، برئاسة ناعمة عبدالله الشرهان النائب الثاني لرئيس المجلس رئيسة اللجنة، تقريرها الذي أعدته حول موضوع سياسة الحكومة في شأن الأمن المائي.

شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة كل من: ناصر محمد اليماحي مقرر اللجنة، وسمية عبدالله السويدي، وعائشة محمد الملا، وعذراء حسن آل علي، ومحمد أحمد اليماحي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.

وتم خلال الاجتماع استعراض ملاحظات اللجنة التي رصدتها خلال مناقشتها لهذا الموضوع بحضور ممثلي الجهات المعنية، والتي شملت التحديات التي تواجه قطاع المياه في الدولة، والحلول المقترحة، وآلية التنسيق مع الجهات المعنية بشأن الإجراءات التي تسهم في ترشيد استهلاك موارد المياه.