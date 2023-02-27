5 ملايين شجرة متنوعة في إمارة أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت دائرة البلديات والنقل، نتائج المبادرات والبرامج الخاصة بزيادة المساحة الخضراء وعمليات زراعة الأشجار في إمارة أبوظبي، والتي تأتي ضمن استراتيجية الدائرة في تحسين جودة الحياة في الإمارة والحفاظ على المظهر العام، وكجزء من جهود أبوظبي المستمرة للتشجيع على الحياة الصحية، ومواصلة تعزيز مكانة أبوظبي كأحد أفضل الوجهات عالمياً للحياة والعمل والزيارة.

وأشارت الدائرة إلى احتضان إمارة أبوظبي ما يقارب 5 ملايين شجرة من مختلف الأنواع في حدود النمو الحضري في الإمارة، تشكل نسبة 2.7 شجرة للفرد، وتغطي 7% من مدينة أبوظبي، و15% من مدينة العين، و30% من منطقة الظفرة، وذلك ضمن الجهود الحكومية المبذولة لزيادة حجم الغطاء النباتي في إمارة أبوظبي، وتعزيز قدرة المنظومة البيئية ضمن المدن على أداء وظائفها الحيوية للحفاظ على صحة السكان.

يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، العام 2023 «عاماً للاستدامة» في دولة الإمارات، حيث يهدف «عام الاستدامة» الذي انطلق تحت شعار «اليوم للغد» إلى تسليط الضوء على تراث دولة الإمارات الغني في مجال الممارسات المستدامة، ونشر الوعي حول قضايا الاستدامة البيئية، إضافة إلى دعم الاستراتيجيات الوطنية في هذا المجال نحو بناء مستقبل أكثر رخاء وازدهاراً.

وأكدت الدائرة اعتمادها أفضل المعايير العالمية في تطبيق مفهوم «حدود النمو الحضري»، أو ما يعرف باسم UGB، والذي يمثل برنامجاً متكاملاً في التوسع التدريجي للمدن ورسم الحدود بينها وبين الغابات والمحميات والمناطق الريفية وإعادة تقييمها بشكل دوري.

وتتضمن استراتيجية الدائرة والجهات التابعة لها، تحديد المجموعات أو الأفراد التي تتأثر بشكل مباشر ودعوتهم للمشاركة في عملية تطوير المساحات الحضرية، وتحديد أنماط التنمية المستقبلية وحجم النمو السكاني المتوقع، من أجل حماية الموارد البيئية أو المواقع التاريخية والأراضي الزراعية، إلى جانب وضع اللوائح والسياسات والإرشادات الخاصة بالنمو العمراني وتأثيره على المحيط الطبيعي.

وتعمل الدائرة بشكل مستمر على تضمين الحدود في الخرائط المستخدمة في كافة القطاعات الحكومية والخاصة، بما يُسهل مراجعة البيانات وتحديد ما إذا كانت المشاريع التطويرية الجديدة المقترحة تقع داخل أو خارج حدود النمو الحضري.

زيادة المساحات

وضمن جهودها في مجال زيادة المساحات الخضراء والحفاظ على مظهر المدينة، تركز الدائرة على التنوع البيولوجي للأشجار في الإمارة، وإعداد نشرات دورية توعوية عن أنواع النباتات، بما في ذلك أشجار «الغاف» و«النيم» أو ما يعرف بأشجار (الأزدراخت)، والنخيل، وشجر «السمر»، و«الآراك» و«المرخ»، إلى جانب أنواع أخرى من النباتات والأشجار المحلية والعالمية، وذلك بعد دراسة قدرتها على التفاعل مع المحيط الطبيعي في الإمارة.