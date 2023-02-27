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شرطة رأس الخيمة تنظم الملتقى السنوي للقيادة 2023

علي بن علوان وكبار الحضور لدى انطلاق الملتقى (من المصدر)
28 فبراير 2023 02:28

رأس الخيمة  (الاتحاد)

شهد اللواء علي بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة الملتقى السنوي للقيادة 2023، بحضور المديرين العامين ومديري الإدارات وكبار الضباط وأكثر من 780 منتسباً.
وأشار اللواء النعيمي إلى أن هذا الملتقى يمثل فرصة لاستعراض وشرح استراتيجية وزارة الداخلية 2023-2026 الهادفة لجعل دولة الإمارات أفضل دول العالم في تحقيق الأمن والسلامة، والإعلان عن بدء شرطة رأس الخيمة في تنفيذ رؤية ورسالة وقيم الإستراتيجية الجديدة بكل ما تملكه من ممكنات مادية وقدرات بشرية تتمتع بالخبرة والحرفية الكاملة، بالإضافة إلى البنية التحتية والأنظمة التقنية والتكنولوجية والذكية المتقدمة.
وأكد ضرورة العمل بروح الفريق الواحد ورفع جاهزية الجميع لتحقيق هذه الرؤية الطموحة، وضمان استدامة واستمرارية العمل الشرطي والأمني بكفاءة وفاعلية عالية لتحقيق جودة الحياة الأمنية لكافة أفراد وشرائح المجتمع، معرباً عن شكره وتقديره لكل من ساهم في تنفيذ الإستراتيجية السابقة، وكذلك شكر وتقدير القائمين على تنفيذ المشروع الاستباقي للمدينة الآمنة الرقمية الذي يمثل أحد أهم قدرات تنفيذ الأهداف الإستراتيجية الجديدة للقيادة العامة، كما أشاد بمستوى تنظيم الملتقى السنوي للقيادة، وتقدم بالشكر لفريق عمل الملتقى وكل من ساهم في تنظيم هذه الفعالية، وجميع الحضور الذين فاق عددهم التوقعات في صورة تجسد حرصهم والتزامهم على إنجاح الملتقى.
وأضاف أن مثل هذه اللقاءات تتيح الفرصة للموظفين لإبداء آرائهم وأفكارهم التطويرية، وتضبط وتنسق عمليات الاتصال والتواصل بين الرؤساء والمرؤوسين وفق أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، وبما يضمن الوصول لعمليات اتصال وتواصل داخلي يساهم في تحقيق الخطط والأهداف الإستراتيجية لوزارة الداخلية.

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الإيجابية
لفت العميد جمال أحمد الطير، مدير عام الموارد والخدمات المساندة المدير التنفيذي للسعادة والإيجابية بشرطة رأس الخيمة، إلى أهمية توفير بيئة عمل إيجابية محفزة وسعيدة لتشجيع الموظفين على الإبداع ورفع مستوى الإنتاجية والأداء الشرطي.
وأكد استدامة عملية التطوير والعمل برؤية إبداعية بعيداً عن التفكير التقليدي، وأن الشرطة وبفضل الدعم المتواصل والمتابعة المستمرة من قبل اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي، القائد العام، وإخلاص وتفاني منتسبيها في كافة مواقع العمل الوظيفية باتت اليوم تقدم أفضل الممارسات في تطبيق المنظومة الأمنية في ظل تدشين مشروع المدينة الآمنة الذي خرج بصورة مشرفة تبعث على الفخر والاعتزاز.
ومن جهته، تقدم رئيس لجنة تنظيم الفعاليات بالقيادة العامة، المقدم يوسف عبدالله الطنيجي وفريق عمله بالشكر والتقدير لسعادة القائد العام لشرطة رأس الخيمة على دعم تنظيم هذا الملتقى السنوي للقيادة الذي يعزز جودة الحياة في بيئة العمل الوظيفي.

رأس الخيمة
شرطة رأس الخيمة
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